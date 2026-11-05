Політичні комітети, що підтримують індустрію штучного інтелекту або виступають за жорсткіші правила для неї, витратили мільйони доларів на проміжні вибори у США. Найпомітніші витрати не завжди принесли результат: кандидатка до Сенату від Південної Кароліни Дарлін Грем, на підтримку якої два комітети спрямували сукупно 4,8 млн доларів, програла вибори. Про це повідомляє TechCrunch.

Витрати прихильників індустрії

American Mission і Building the Future підтримували Грем у сенатській кампанії. American Mission є республіканським підрозділом політичної групи Leading the Future, яку підтримують президент OpenAI Грег Брокман і венчурна компанія Andreessen Horowitz.

American Mission також витратив понад 500 тис. доларів на підтримку республіканців Аарона Флінта в Монтані та Лорі Бакгаут у Північній Кароліні — обоє зазнали поразки. Водночас демократичний підрозділ Leading the Future, Think Big, підтримав представника Флориди Джареда Московіца, який зберіг мандат у Палаті представників.

За даними видання, Leading the Future зосереджувався переважно на праймеріз, де вважав витрати ефективнішими для формування впізнаваності кандидатів та їхніх підходів до політики у сфері ШІ. На праймеріз група витратила 27,38 млн доларів, зокрема 8 млн доларів — на кампанію проти члена Асамблеї штату Нью-Йорк Алекса Бореса, який у червні програв боротьбу за місце в Конгресі.

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Прихильники обмежень для ШІ

Групи, які домагаються посилення запобіжників у сфері ШІ, також мали змішані результати. Public First, яку підтримує Anthropic, через афілійований політичний комітет підтримувала кількох республіканців, що програли, але успішніше працювала з демократичними кандидатами. Вона також перерахувала 3 млн доларів комітету на підтримку сенатора штату Каліфорнія Скотта Вінера, який на момент публікації лідирував у своїй гонці.

Guardrails Alliance витратила понад 1 млн доларів на кампанії проти представника Каліфорнії Джиммі Гомеса та Флінта; обидва кандидати програли. Група також спрямувала 300 тис. доларів на підтримку Анджели Гонсалес-Торрес, яка перемогла Гомеса.

Суперечка про правила для ШІ

Ключовим предметом протистояння між такими комітетами є питання, чи має Конгрес США ухвалити єдину загальнонаціональну систему регулювання ШІ, яка матиме пріоритет над законами штатів, або ж штати збережуть право встановлювати власні запобіжники. Leading the Future заявила про намір продовжувати витрати в кампанії 2028 року, а Guardrails Alliance — протидіяти кандидатам, яких підтримує індустрія ШІ.

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