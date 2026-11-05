支持人工智能行业或主张对其实施更严格规则的政治委员会，在美国中期选举中花费了数百万美元。最引人注目的支出并不总是带来结果：南卡罗来纳州参议员候选人达琳·格雷厄姆获得两个委员会合计480万美元支持，但她输掉了选举。TechCrunch报道。

行业支持者的支出

American Mission和Building the Future在格雷厄姆的参议院竞选中支持了她。American Mission是政治团体Leading the Future的共和党分支，该团体得到OpenAI总裁格雷格·布罗克曼和风险投资公司Andreessen Horowitz的支持。

American Mission还花费超过50万美元支持蒙大拿州的共和党人亚伦·弗林特和北卡罗来纳州的洛丽·巴克豪特——两人均告落败。与此同时，Leading the Future的民主党分支Think Big支持了佛罗里达州众议员贾里德·莫斯科维茨，后者保住了自己在众议院的席位。

据该媒体报道，Leading the Future主要关注党内初选，认为在初选中支出对于提升候选人的知名度及塑造其人工智能政策立场更为有效。该组织在党内初选中花费了2738万美元，其中800万美元用于反对纽约州议会议员亚历克斯·博雷斯的竞选活动；博雷斯于6月竞逐国会席位失败。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支持限制AI的人士

寻求加强人工智能领域保障措施的团体也取得了好坏不一的结果。获得Anthropic支持的Public First通过一个关联政治委员会支持了数名落败的共和党人，但与民主党候选人的合作更为成功。该组织还向一个支持加利福尼亚州参议员斯科特·维纳的委员会转入300万美元；在发稿时，维纳在其选举中领先。

Guardrails Alliance在反对加利福尼亚州众议员吉米·戈麦斯和弗林特的竞选活动中花费超过100万美元；两名候选人均告落败。该组织还投入30万美元支持安吉拉·冈萨雷斯-托雷斯，后者击败了戈麦斯。

关于AI规则的争议

此类委员会之间争论的关键问题是，美国国会是否应通过一套优先于州法律的全国统一人工智能监管体系，还是各州应保留制定自身保障措施的权利。Leading the Future表示，计划在2028年竞选中继续支出；Guardrails Alliance则表示将反对获得人工智能行业支持的候选人。

关注我们在