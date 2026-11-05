Komitety polityczne wspierające branżę sztucznej inteligencji lub opowiadające się za surowszymi zasadami dla niej wydały miliony dolarów na wybory środka kadencji w USA. Najbardziej znaczące wydatki nie zawsze przyniosły rezultat: kandydatka do Senatu z Karoliny Południowej Darlene Graham, na której wsparcie dwa komitety przeznaczyły łącznie 4,8 mln dolarów, przegrała wybory. Informuje o tym TechCrunch.

Wydatki zwolenników branży

American Mission i Building the Future wspierały Graham w kampanii do Senatu. American Mission jest republikańskim skrzydłem grupy politycznej Leading the Future, wspieranej przez prezesa OpenAI Grega Brockmana i firmę venture capital Andreessen Horowitz.

American Mission wydał także ponad 500 tys. dolarów na wsparcie republikanów Aarona Flinta w Montanie i Lori Buckhout w Karolinie Północnej — oboje ponieśli porażkę. Jednocześnie demokratyczne skrzydło Leading the Future, Think Big, wsparło przedstawiciela Florydy Jareda Moskowitz'a, który utrzymał mandat w Izbie Reprezentantów.

Według publikacji Leading the Future koncentrowała się głównie na prawyborach, gdzie uznawała wydatki za skuteczniejsze w budowaniu rozpoznawalności kandydatów oraz kształtowaniu ich podejścia do polityki dotyczącej AI. W prawyborach grupa wydała 27,38 mln dolarów, w tym 8 mln dolarów na kampanię przeciwko członkowi Zgromadzenia Stanowego Nowego Jorku Alexowi Boresowi, który w czerwcu przegrał walkę o miejsce w Kongresie.

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Zwolennicy ograniczeń dla AI

Grupy zabiegające o silniejsze zabezpieczenia w dziedzinie AI również miały mieszane wyniki. Public First, wspierana przez Anthropic, za pośrednictwem powiązanego komitetu politycznego wspierała kilku republikanów, którzy przegrali, lecz z większym powodzeniem współpracowała z kandydatami Demokratów. Przekazała także 3 mln dolarów komitetowi wspierającemu senatora stanowego Kalifornii Scotta Wienera, który w chwili publikacji prowadził w swoim wyścigu.

Guardrails Alliance wydała ponad 1 mln dolarów na kampanie przeciwko przedstawicielowi Kalifornii Jimmy'emu Gomezowi i Flintowi; obaj kandydaci przegrali. Grupa przeznaczyła także 300 tys. dolarów na wsparcie Angeli Gonzalez-Torres, która pokonała Gomeza.

Spór o zasady dla AI

Kluczową kwestią sporną między takimi komitetami jest to, czy Kongres USA powinien przyjąć jednolity ogólnokrajowy system regulacji AI, który miałby pierwszeństwo przed prawem stanowym, czy też stany zachowają prawo do ustanawiania własnych zabezpieczeń. Leading the Future oświadczyła, że zamierza kontynuować wydatki w kampanii w 2028 roku, a Guardrails Alliance — przeciwdziałać kandydatom wspieranym przez branżę AI.

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