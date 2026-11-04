在爱沙尼亚，中间党在最新的Norstat民意调查中位居首位，获得24.2%的支持率。紧随其后的是支持率为23%的祖国党（Isamaa）和支持率为17.4%的社会民主党，ERR News报道。

支持率变化

一周内，中间党的支持率上升了1.1个百分点，达到自2020年7月以来的最高水平。祖国党的支持率在此期间几乎没有变化。

四周内，社会民主党增加了2.7个百分点。其目前的结果是自2024年8月以来的最高水平。

爱沙尼亚保守人民党（EKRE）以12.8%的支持率排名第四，一周内下降了一个百分点。改革党获得11.9%；过去六周，其支持率累计下降了2.1个百分点。

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可能的席位分配

Parempoolsed党，即“右翼”，也将以6%的支持率跨过选举门槛。联合执政党Eesti 200的支持率为1.3%。0.7%的受访者支持Koos党，0.6%支持爱沙尼亚绿党，0.3%支持爱沙尼亚民族主义者和保守派ERK。

执政联盟各党的总支持率为13.2%，而在爱沙尼亚议会（Riigikogu）中拥有席位的反对党支持率为77.4%。根据政治学家马丁·梅尔德的计算，若出现这样的结果，中间党可能获得27个议会席位，祖国党获得25席，社会民主党获得19席，EKRE获得13席，改革党获得12席，Parempoolsed获得5席。

汇总结果涵盖10月5日至11月1日期间。共有4,000名达到选举年龄的爱沙尼亚公民参与了调查。

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