Центристська партія в Естонії очолила опитування з 24,2% підтримки — ERR News

В Естонії Центристська партія очолила нове опитування громадської думки Norstat, здобувши 24,2% підтримки. За нею розташувалися партія Isamaa з 23% та Соціал-демократична партія з 17,4%, повідомляє ERR News.

Зміни в рейтингах

За тиждень підтримка Центристської партії зросла на 1,1 відсоткового пункту та досягла найвищого рівня з липня 2020 року. Рейтинг Isamaa за цей період майже не змінився.

Соціал-демократична партія за чотири тижні додала 2,7 відсоткового пункту. Її нинішній результат є найвищим із серпня 2024 року.

Консервативна народна партія Естонії EKRE посіла четверте місце з 12,8% підтримки, втративши за тиждень один відсотковий пункт. Партія реформ отримала 11,9%; за останні шість тижнів її рейтинг скоротився сукупно на 2,1 відсоткового пункту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливий розподіл мандатів

Прохідний бар’єр також подолала б партія Parempoolsed, або «Праві», із 6% підтримки. Коаліційна партія Eesti 200 має 1,3%. Партію Koos підтримали 0,7% респондентів, Зелених Естонії — 0,6%, Естонських націоналістів і консерваторів ERK — 0,3%.

Сумарна підтримка партій правлячої коаліції становить 13,2%, тоді як опозиційні партії, представлені в Рійґікоґу, мають 77,4%. За розрахунками політолога Мартіна Мельдера, за таких результатів Центристська партія могла б отримати 27 місць у парламенті, Isamaa — 25, соціал-демократи — 19, EKRE — 13, Партія реформ — 12, а Parempoolsed — п’ять.

Агреговані результати охоплюють період із 5 жовтня до 1 листопада. У дослідженні взяли участь 4 тисячі громадян Естонії виборчого віку.

Читай нас у