W Estonii Partia Centrum znalazła się na czele nowego sondażu opinii publicznej Norstat, uzyskując 24,2% poparcia. Za nią uplasowały się partia Isamaa z wynikiem 23% oraz Partia Socjaldemokratyczna z 17,4%, informuje ERR News.

Zmiany w notowaniach

W ciągu tygodnia poparcie dla Partii Centrum wzrosło o 1,1 punktu procentowego i osiągnęło najwyższy poziom od lipca 2020 roku. Notowania Isamaa w tym okresie niemal się nie zmieniły.

W ciągu czterech tygodni Partia Socjaldemokratyczna zyskała 2,7 punktu procentowego. Jej obecny wynik jest najwyższy od sierpnia 2024 roku.

Konserwatywna Partia Ludowa Estonii EKRE zajęła czwarte miejsce z poparciem 12,8%, tracąc w ciągu tygodnia jeden punkt procentowy. Partia Reform uzyskała 11,9%; w ciągu ostatnich sześciu tygodni jej notowania spadły łącznie o 2,1 punktu procentowego.

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Możliwy podział mandatów

Próg wyborczy przekroczyłaby również partia Parempoolsed, czyli „Prawica”, z poparciem 6%. Koalicyjna partia Eesti 200 ma 1,3%. Partię Koos poparło 0,7% respondentów, Estońskich Zielonych — 0,6%, a Estońskich Nacjonalistów i Konserwatystów ERK — 0,3%.

Łączne poparcie dla partii koalicji rządzącej wynosi 13,2%, podczas gdy partie opozycyjne reprezentowane w Riigikogu mają 77,4%. Według wyliczeń politologa Martina Mölderа, przy takich wynikach Partia Centrum mogłaby uzyskać 27 miejsc w parlamencie, Isamaa — 25, socjaldemokraci — 19, EKRE — 13, Partia Reform — 12, a Parempoolsed — pięć.

Zagregowane wyniki obejmują okres od 5 października do 1 listopada. W badaniu uczestniczyło 4 tysiące estońskich obywateli w wieku wyborczym.

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