Прогрессивная организация Indivisible призвала демократов в Сенате США избрать нового лидера вместо лидера меньшинства Чака Шумера. Заявление было обнародовано после того, как Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов во вторник, сообщает The Hill.

В заявлении организация отметила, что избиратели высказались за новое поколение демократических политиков, а партии нужен лидер в Сенате, способный возглавить эту борьбу. Indivisible также призвала демократов отказаться от политики статус-кво.

Низкий рейтинг Шумера

Indivisible сослалась на рейтинги одобрения работы Шумера. Согласно опросу NBC News, проведенному в конце октября, его лидерство положительно оценили 13% зарегистрированных избирателей.

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Сам Шумер в речи в среду утром назвал победы демократов в сенатских гонках поколенческим обновлением политической карты Сената, которое будет иметь значительные исторические последствия.

Позиции новоизбранных сенаторов

По информации издания, новоизбранные сенаторы-демократы от Мичигана, Канзаса, Иллинойса и Мэна публично заявляли, что не поддержат Шумера на должность лидера большинства. Сенатор-элект от Мичигана Абдул Эль-Сайед в мае назвал сенатора Криса Ван Холлена своим первым выбором на эту должность, а в июле представил его на предвыборном митинге как следующего лидера большинства в Сенате.

В то же время другие новоизбранные сенаторы-демократы публично не объявляли, как будут голосовать на предстоящих выборах руководства. Представитель штата Техас Джеймс Таларико, победивший в сенатской гонке, в сентябре не обязался поддержать Шумера и заявил о необходимости новых людей в Вашингтоне. Член Палаты представителей от Нью-Гэмпшира Крис Паппас, выигравший открытые выборы в Сенат, также не подтвердил поддержку Шумера, подчеркнув необходимость новых голосов в руководстве.

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