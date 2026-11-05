В США пятеро кандидатов-республиканцев, ранее ставивших под сомнение победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года или поддерживавших попытки оспорить их результаты, проиграли гонки за должности губернаторов в ключевых штатах. Как сообщает Al Jazeera, речь идет о выборах в Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Джорджии.

Кандидаты, проигравшие выборы

Во вторник избирательные гонки проиграли конгрессмены Энди Биггс в Аризоне, Джон Джеймс в Мичигане и Том Тиффани в Висконсине, а также Стейси Гаррити, занимающая должность казначея штата Пенсильвания, и миллиардер Рик Джексон в Джорджии. Все пятеро ранее либо выражали сомнения в результатах выборов 2020 года, либо поддерживали действия, направленные на блокирование утверждения победы Байдена над Дональдом Трампом.

В январе 2021 года Биггс и Тиффани, будучи членами Палаты представителей, голосовали за отмену результатов выборов. Оба также присоединились к иску, требовавшему признать недействительными результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

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Джеймс не был членом Конгресса во время утверждения результатов выборов 2020 года: тогда он безуспешно баллотировался в Сенат США. В 2022 году он признавал победу Байдена, однако в июне заявил подкастеру Бенни Джонсону, что выборы 2020 года были «сфальсифицированы и манипулированы». Гаррити участвовала в митинге в Пенсильвании 5 января 2021 года, где призвала законодателей штата отменить сертификацию результатов голосования.

Значение штатов для следующих выборов

Тиффани, Гаррити и Джексон позднее опубликовали заявления или уточнили свою позицию относительно выборов 2020 года, признав победу Байдена. Биггс и Джеймс этого не сделали. Al Jazeera отмечает, что губернаторы в отдельных штатах могут существенно влиять на доступ к голосованию, администрирование выборов и пересмотр границ избирательных округов. Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин в последние годы поддерживали кандидатов в президенты от обеих партий и будут иметь важное значение во время выборов 2028 года.

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