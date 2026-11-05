W Stanach Zjednoczonych pięciu kandydatów Partii Republikańskiej, którzy wcześniej podawali w wątpliwość zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 roku lub popierali próby zakwestionowania ich wyników, przegrało wyścigi o stanowiska gubernatorów w kluczowych stanach. Jak informuje Al Jazeera, chodzi o wybory w Arizonie, Michigan, Pensylwanii, Wisconsin i Georgii.

Kandydaci, którzy przegrali wybory

We wtorek wyścigi wyborcze przegrali kongresmeni Andy Biggs w Arizonie, John James w Michigan i Tom Tiffany w Wisconsin, a także Stacy Garrity, pełniąca funkcję skarbnika stanowego Pensylwanii, oraz miliarder Rick Jackson w Georgii. Cała piątka wcześniej albo wyrażała wątpliwości co do wyników wyborów w 2020 roku, albo popierała działania mające na celu zablokowanie zatwierdzenia zwycięstwa Bidena nad Donaldem Trumpem.

W styczniu 2021 roku Biggs i Tiffany, jako członkowie Izby Reprezentantów, głosowali za unieważnieniem wyników wyborów. Obaj przyłączyli się również do pozwu, który domagał się uznania za nieważne wyników głosowania w Georgii, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin.

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James nie był członkiem Kongresu podczas zatwierdzania wyników wyborów w 2020 roku: wówczas bezskutecznie kandydował do Senatu USA. W 2022 roku uznał zwycięstwo Bidena, jednak w czerwcu powiedział podcasterowi Benny’emu Johnsonowi, że wybory w 2020 roku były „sfałszowane i zmanipulowane”. Garrity uczestniczyła w wiecu w Pensylwanii 5 stycznia 2021 roku, gdzie wezwała stanowych ustawodawców do cofnięcia certyfikacji wyników głosowania.

Znaczenie stanów dla następnych wyborów

Tiffany, Garrity i Jackson później opublikowali oświadczenia lub doprecyzowali swoje stanowisko w sprawie wyborów w 2020 roku, uznając zwycięstwo Bidena. Biggs i James tego nie zrobili. Al Jazeera zauważa, że gubernatorzy w poszczególnych stanach mogą znacząco wpływać na dostęp do głosowania, administrację wyborczą oraz zmianę granic okręgów wyborczych. Arizona, Georgia, Michigan, Pensylwania i Wisconsin w ostatnich latach popierały kandydatów obu partii na prezydenta i będą miały istotne znaczenie podczas wyborów w 2028 roku.

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