五名共和党人在摇摆州州长选举中落败——半岛电视台

在美国，五名此前质疑乔·拜登在2020年总统选举中获胜，或支持挑战选举结果的共和党候选人，在关键州的州长选举中落败。据半岛电视台报道，涉及亚利桑那州、密歇根州、宾夕法尼亚州、威斯康星州和佐治亚州的选举。

落选的候选人

周二，亚利桑那州联邦众议员安迪·比格斯、密歇根州联邦众议员约翰·詹姆斯、威斯康星州联邦众议员汤姆·蒂法尼，以及担任宾夕法尼亚州财政部长的斯泰西·加里蒂和佐治亚州亿万富翁里克·杰克逊，均在选举中落败。这五人此前都曾对2020年选举结果表示怀疑，或支持旨在阻止确认拜登击败唐纳德·特朗普的行动。

2021年1月，比格斯和蒂法尼作为众议院议员投票支持推翻选举结果。两人还加入了一项诉讼，该诉讼要求宣布佐治亚州、密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州的投票结果无效。

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在确认2020年选举结果时，詹姆斯并非国会议员：当时他正竞选美国参议员，但未能当选。2022年，他承认拜登获胜，但在6月对播客主持人本尼·约翰逊表示，2020年选举“被操纵和篡改”。加里蒂于2021年1月5日参加了宾夕法尼亚州的一场集会，并在那里呼吁该州立法者撤销对投票结果的认证。

这些州对下一次选举的重要性

蒂法尼、加里蒂和杰克逊后来发表声明或澄清了他们对2020年选举的立场，承认拜登获胜。比格斯和詹姆斯没有这样做。半岛电视台指出，各州州长可对投票渠道、选举管理和选区边界重划产生重大影响。近年来，亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州都曾支持两党的总统候选人，并将在2028年选举中具有重要意义。

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