乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在马德里与欧洲理事会主席安东尼奥·科什塔会晤时，强调了欧洲代表参与有关乌克兰安全保障和经济复苏谈判的必要性。

据乌克兰总统称，安东尼奥·科什塔支持这一立场。双方讨论了乌克兰、美国和俄罗斯在阿布扎比举行三方磋商的筹备工作，以及与美方前期谈判的进展。 会议的另一个议题是加快欧洲一体化进程：乌克兰计划在2026年底前完成所有谈判章节，以便在2027年进入欧盟入盟协议各章节的最终敲定阶段。

来源：乌克兰总统办公室。

在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项包括：停止对能源基础设施的袭击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织国家领导人会晤。

美国总统唐纳德·特朗普宣布将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。据他称，此次会晤可能很快举行。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在柏林安全会议上发表演讲时表示，希望在美国大选后，唐纳德·特朗普能专注于在乌克兰实现公正的和平。

克里姆林宫已不再指望美国总统唐纳德·特朗普能迫使乌克兰按照俄罗斯的条件签署和平协议。因此，莫斯科打算加大对乌克兰及其欧洲盟友的军事压力，并为一场旷日持久的战争做准备。

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