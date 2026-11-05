Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

По словам главы государства, Антониу Кошта поддержал эту позицию. Стороны обсудили подготовку к трехсторонним консультациям между Украиной, США и РФ в Абу-Даби, а также ход предварительных переговоров с американской стороной. Отдельной темой встречи стало ускорение евроинтеграции: Украина рассчитывает закрыть все переговорные кластеры до конца 2026 года, чтобы в 2027 году перейти к закрытию разделов соглашения о вступлении в ЕС.

Источник: Офис Президента Украины.

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

Во время выступления на Берлинской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в США Дональд Трамп сосредоточится на достижении справедливого мира в Украине.

В Кремле больше не рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Украину подписать мирное соглашение на условиях России. В связи с этим Москва намерена усилить военное давление на Украину и её европейских союзников, а также готовится к затяжной войне.

Читай нас в