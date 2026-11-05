Minister edukacji Federacji Rosyjskiej Siergiej Kravtsov poinformował Putina, że w 2026 roku do placówek kształcenia zawodowego przyjęto ponad 1,15 mln absolwentów.

Stanowi to prawie połowę ogólnej liczby uczniów, którzy ukończyli klasy 9. i 11.

Według ministra odsetek dziewiątoklasistów wybierających szkoły zawodowe wzrósł z 48% w 2019 roku do 63% w 2026 roku. Wśród absolwentów 11. klasy wskaźnik ten wzrósł z 7% do 12%.

W Kremlu tłumaczą tę tendencję koniecznością przezwyciężenia niedoboru kadr robotniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jednocześnie wcześniej rosyjscy rodzice skarżyli się, że dzieci coraz częściej nie są przyjmowane do 10. klasy, co w praktyce kieruje je do techników i kolegiów.

Mieszkaniec Buriacji Artur Cybikov, który nazywa siebie szamanem, ogłosił zamiar złożenia w ofierze 60 wielbłądów, aby zapewnić Rosji zwycięstwo w tak zwanej „operacji specjalnej”.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa RF Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Rosja powinna przygotować się na wprowadzenie „piekielnych sankcji” ze strony USA po wyborach uzupełniających do Kongresu, w których republikanie mogą ponieść porażkę. Jego zdaniem Demokraci zwiększają presję na prezydenta Donalda Trumpa do tego stopnia, że mogą nawet zagrozić mu impeachmentem.

Rosyjskie dane statystyczne stały się niedostępne po potężnym cyberataku na Rosstat. Strona internetowa urzędu nie działa już od kilku dni, a rosyjskie firmy skarżą się na niemożność złożenia obowiązkowej sprawozdawczości.

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