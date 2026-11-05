Министр образования РФ Сергей Кравцов сообщил Путину, что в 2026 году в учреждения профессионального образования поступили более 1,15 млн выпускников.

Это почти половина от общего числа школьников, окончивших 9-й и 11-й классы.

По словам министра, доля девятиклассников, выбирающих колледжи, выросла с 48% в 2019 году до 63% в 2026-м. Среди выпускников 11-х классов этот показатель увеличился с 7% до 12%.

В Кремле объясняют такую тенденцию необходимостью преодолеть дефицит рабочих кадров на промышленных предприятиях. В то же время ранее российские родители жаловались, что детей всё чаще не допускают в 10-е классы, фактически направляя их в техникумы и колледжи.

Житель Бурятии Артур Цыбиков, называющий себя шаманом, заявил о намерении принести в жертву 60 верблюдов, чтобы добиться победы России в так называемой «СВО».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России следует готовиться к введению «адских санкций» со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы могут потерпеть поражение. По его мнению, демократы усиливают давление на президента Дональда Трампа настолько, что могут даже пригрозить ему импичментом.

Российская статистика стала недоступной после мощной кибератаки на Росстат. Сайт ведомства не работает уже несколько дней, а российские компании жалуются на невозможность подать обязательную отчетность.

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