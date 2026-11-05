В Брюсселе, Бельгия, немецкий евродепутат от «Зелёных» Даниэль Фройнд призвал Европейскую комиссию повторно оценить, продолжает ли Польша выполнять условия верховенства права для доступа к фондам сплочения ЕС. Он связал этот вопрос с нынешним кризисом вокруг Конституционного трибунала Польши и незавершёнными реформами судебной системы.

Как сообщает RMF24, Фройнд поднял этот вопрос перед еврокомиссаром по региональной политике Раффаэле Фитто во время заседания Комитета Европарламента по бюджетному контролю. Евродепутат раскритиковал, по его мнению, недостаточную прозрачность критериев, по которым Еврокомиссия оценивает независимость судебной системы Польши.

По словам Фройнда, проблемы в польской судебной системе не ограничиваются Конституционным трибуналом. Он также заявил, что в стране есть около 3 тысяч судей, назначения которых он считает незаконными.

Условия доступа к средствам

В 2022 году Брюссель приостановил возмещение Польше 76 млрд евро из фондов на 2021–2027 годы. Причиной стало невыполнение условия об эффективном применении Хартии основных прав ЕС, в частности в вопросах независимости судебной власти, доступа к процедуре обжалования и недискриминации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отдельно были заблокированы 60 млрд евро по польскому Плану восстановления. В этом случае выплаты зависели от выполнения конкретных этапов, связанных с независимостью судебной системы.

Позиция Еврокомиссии

В феврале 2024 года, после смены правительства в Польше и представления плана восстановления верховенства права, Еврокомиссия признала условие относительно Хартии основных прав выполненным и открыла стране доступ к средствам. Фройнд подчеркнул, что представление такого плана не означает окончательного решения проблем в судебной системе.

Фитто не дал прямого ответа на претензии евродепутата, но заявил, что Еврокомиссия следит за ситуацией. Он также отметил, что базовые условия контролируются с начала программного периода 2021–2027 годов. Председатель Комитета Европарламента по бюджетному контролю попросил Еврокомиссию предоставить письменное объяснение подходов к оценке верховенства права и выполнения Польшей взятых обязательств.

Читай нас в