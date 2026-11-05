В Польше «Гражданская коалиция» заняла первое место в новом опросе United Surveys by IBRiS, проведенном по заказу Wirtualna Polska: 27,2% респондентов готовы голосовать за нее. Это на 2,5 процентного пункта меньше, чем в исследовании в середине октября, сообщает Interia.

Распределение поддержки

Второе место заняла партия «Право и справедливость» с результатом 18,2% — ее поддержка выросла на 1 процентный пункт. Третьей стала «Конфедерация», которую выбрали 13,3% участников опроса, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем исследовании.

При таких результатах в Сейм также прошли бы «Конфедерация Гжегожа Брауна» с поддержкой 11,6% и «Левые» с 7,1%. Партия Rozwój Plus получила 5,2% и находится вблизи избирательного барьера. Партия Razem набрала 3,8%, Польская крестьянская партия — 2,9%, а Polska 2050 не выбрал ни один респондент. Доля неопределившихся выросла на 2,3 процентного пункта — до 10,7%.

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Возможное распределение мандатов

Согласно расчетам Wirtualna Polska с использованием избирательного калькулятора профессора Ярослава Флиса из Ягеллонского университета, «Гражданская коалиция» могла бы получить 172 мандата в Сейме, а «Право и справедливость» — 108. «Конфедерация» имела бы 73 места, «Конфедерация Польской Короны» — 61, «Левые» — 30, а Rozwój Plus — 16.

При таком сценарии партии, которые сейчас входят в правительственную коалицию, не имели бы большинства. Как отмечает Interia, широкая коалиция правых сил могла бы получить стабильное большинство только при участии политиков, связанных с Гжегожем Брауном.

Опрос провели 2 ноября 2026 года методом компьютеризированных телефонных интервью CATI на репрезентативной выборке из 1000 взрослых поляков. Заявленная погрешность составляет 3% при уровне доверия 0,95. Исследование состоялось вскоре после обострения спора вокруг Конституционного трибунала Польши.

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