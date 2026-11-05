W Polsce Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w nowym sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski: gotowość do głosowania na nią zadeklarowało 27,2% respondentów. To o 2,5 punktu procentowego mniej niż w badaniu z połowy października, informuje Interia.

Rozkład poparcia

Drugie miejsce zajęła partia Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,2% — jej poparcie wzrosło o 1 punkt procentowy. Trzecia była Konfederacja, którą wybrało 13,3% uczestników sondażu, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim badaniu.

Przy takich wynikach do Sejmu weszłyby również Konfederacja Grzegorza Brauna z poparciem 11,6% oraz Lewica z 7,1%. Partia Rozwój Plus uzyskała 5,2% i znajduje się blisko progu wyborczego. Partia Razem zdobyła 3,8%, Polskie Stronnictwo Ludowe — 2,9%, natomiast żaden respondent nie wybrał Polski 2050. Odsetek niezdecydowanych wzrósł o 2,3 punktu procentowego, do 10,7%.

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Możliwy podział mandatów

Według wyliczeń Wirtualnej Polski z wykorzystaniem kalkulatora wyborczego profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego Koalicja Obywatelska mogłaby uzyskać 172 mandaty w Sejmie, a Prawo i Sprawiedliwość — 108. Konfederacja miałaby 73 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej — 61, Lewica — 30, a Rozwój Plus — 16.

W takim scenariuszu partie obecnie wchodzące w skład koalicji rządzącej nie miałyby większości. Jak zauważa Interia, szeroka koalicja sił prawicowych mogłaby uzyskać stabilną większość jedynie z udziałem polityków związanych z Grzegorzem Braunem.

Sondaż przeprowadzono 2 listopada 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Deklarowany błąd pomiaru wynosi 3% przy poziomie ufności 0,95. Badanie odbyło się niedługo po zaostrzeniu sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego Polski.

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