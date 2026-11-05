在波兰，公民联盟在Wirtualna Polska委托开展的最新United Surveys by IBRiS民调中位居第一：27.2%的受访者表示愿意投票支持该联盟。这比10月中旬的调查低2.5个百分点，Interia报道。

支持率分布

法律与公正党以18.2%的得票支持率位居第二，其支持率上升了1个百分点。联盟党位列第三，13.3%的受访者选择该党，比上一次调查高0.1个百分点。

按这一结果，格热戈日·布劳恩的联盟党将以11.6%的支持率进入众议院，左翼党也将以7.1%的支持率进入众议院。Rozwój Plus党获得5.2%，接近选举门槛。Razem党获得3.8%，波兰人民党获得2.9%，而没有任何受访者选择Polska 2050。未决定者的比例上升了2.3个百分点，至10.7%。

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可能的席位分配

根据Wirtualna Polska使用雅盖隆大学教授雅罗斯瓦夫·弗利斯的选举计算器作出的测算，公民联盟可能在众议院获得172个席位，法律与公正党则获得108席。联盟党将拥有73席，波兰王冠联盟将拥有61席，左翼党将拥有30席，Rozwój Plus将拥有16席。

在这种情况下，目前组成执政联盟的政党将不会拥有多数席位。Interia指出，右翼力量的广泛联盟只有在格热戈日·布劳恩相关政治人物参与的情况下，才可能获得稳定多数。

该调查于2026年11月2日通过CATI计算机辅助电话访谈方式进行，样本为1000名成年波兰人，具有代表性。声明的误差范围为3%，置信水平为0.95。该研究在围绕波兰宪法法庭的争议升级后不久进行。

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