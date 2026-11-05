Postępowa organizacja Indivisible wezwała demokratów w Senacie USA do wyboru nowego lidera zamiast lidera mniejszości Chucka Schumera. Oświadczenie opublikowano po tym, jak Partia Demokratyczna zdobyła kontrolę nad obiema izbami Kongresu w wyniku wtorkowych wyborów śródokresowych, informuje The Hill.

W oświadczeniu organizacja wskazała, że wyborcy opowiedzieli się za nowym pokoleniem demokratycznych polityków, a partia potrzebuje lidera senackiego zdolnego przewodzić tej walce. Indivisible wezwała również demokratów do odejścia od polityki status quo.

Niskie poparcie dla Schumera

Indivisible powołała się na wskaźniki aprobaty dla pracy Schumera. Według sondażu NBC News przeprowadzonego pod koniec października jego przywództwo pozytywnie oceniło 13% zarejestrowanych wyborców.

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Sam Schumer w środowym porannym przemówieniu nazwał zwycięstwa demokratów w wyścigach do Senatu pokoleniowym odnowieniem politycznej mapy Senatu, które będzie miało znaczące historyczne konsekwencje.

Stanowiska nowo wybranych senatorów

Jak podaje wydanie, nowo wybrani senatorowie demokratyczni z Michigan, Kansas, Illinois i Maine publicznie oświadczyli, że nie poprą Schumera na stanowisko lidera większości. Senator elekt z Michigan Abdul El-Sayed w maju wskazał senatora Chrisa Van Hollena jako swojego pierwszego kandydata na to stanowisko, a w lipcu przedstawił go na wiecu wyborczym jako następnego lidera większości w Senacie.

Jednocześnie inni nowo wybrani senatorowie demokratyczni nie ogłosili publicznie, jak zagłosują w przyszłych wyborach przywództwa. Przedstawiciel stanowy z Teksasu James Talarico, który wygrał wyścig do Senatu, we wrześniu nie zobowiązał się do poparcia Schumera i stwierdził, że w Waszyngtonie potrzebni są nowi ludzie. Członek Izby Reprezentantów z New Hampshire Chris Pappas, który wygrał otwarte wybory do Senatu, również nie potwierdził poparcia dla Schumera, podkreślając potrzebę nowych głosów w kierownictwie.

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