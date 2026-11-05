W Stanach Zjednoczonych senator elekt z Michigan Abdul El-Sayed proponuje Medicare for All — uniwersalny publiczny system ubezpieczenia zdrowotnego z jednym płatnikiem. Jak informuje Fortune, polityk pokonał republikanina Mike’a Rogersa i jest jednym z najbardziej prominentnych zwolenników tego modelu. Jest także współautorem książki z 2021 roku Medicare for All: A Citizen’s Guide.

El-Sayed ma dyplom medyczny i stopień doktora. W latach 2015–2017 kierował Departamentem Zdrowia Detroit, a później stał na czele Departamentu Zdrowia, Usług Społecznych i Spraw Weteranów hrabstwa Wayne.

Co przewiduje model

W książce El-Sayed i jego współautor Micah Johnson opisali Medicare for All jako rozszerzoną wersję obecnego programu Medicare, która miałaby ubezpieczać wszystkich Amerykanów przez całe życie. Model przewiduje pokrycie kosztów wizyt lekarskich, leków na receptę i pomocy doraźnej. Autorzy dopuszczają także włączenie opieki długoterminowej, usług stomatologicznych i okulistycznych.

Zgodnie z tym modelem pacjenci mogliby korzystać z dowolnej placówki medycznej lub specjalisty uczestniczącego w programie, bez rachunków za usługi spoza sieci ubezpieczeniowej. Podczas kampanii El-Sayed oświadczył, że nie dąży do zakazu prywatnych planów ubezpieczeniowych oferowanych przez związki zawodowe lub pracodawców. Jednocześnie na jego stronie internetowej wskazano, że system publiczny powinien uczynić takie opcje zbędnymi.

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El-Sayed proponował również utworzenie organu zarządzającego programem, który formalnie znajdowałby się w strukturze władzy wykonawczej, ale działałby niezależnie od niej — na wzór Systemu Rezerwy Federalnej. Zgodnie z jego zamysłem Medicare negocjowałoby ceny leków jako nabywca w imieniu całego kraju.

Finansowanie i przeszkody

Autorzy proponują połączyć obecne federalne wydatki na Medicare, Medicaid i dopłaty do prywatnych ubezpieczeń w jeden strumień finansowania Medicare for All. Dodatkowe finansowanie planują zapewnić poprzez podatek majątkowy dla najbogatszych Amerykanów, zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorstw oraz wyższe podatki od dochodów z inwestycji. Liczą także na obniżenie kosztów administracyjnych oraz cen usług medycznych i leków.

Kwestia podatków dla klasy średniej pozostaje otwarta. Według Bridge Michigan El-Sayed wyrażał nadzieję na uniknięcie ich podwyżki dla większości rodzin w Michigan, w tym tych zarabiających około 100 tys. dolarów rocznie. Jednocześnie eksperci ankietowani przez redakcję uważają, że taka podwyżka będzie prawdopodobnie konieczna, chociaż niektóre gospodarstwa domowe mogą ogólnie wydawać mniej na opiekę zdrowotną.

Według sondażu Axios-Ipsos opublikowanego w październiku Medicare for All poparło 43% Amerykanów, 24% było przeciw, a 32% nie miało zdania. Inicjatywa ma przeciwników wśród firm farmaceutycznych, Amerykańskiego Stowarzyszenia Szpitali, republikanów i części umiarkowanych demokratów. Analiza z 2018 roku oszacowała dodatkowe wydatki federalne w ciągu 10 lat na odrębną propozycję Berniego Sandersa na 32,6 bln dolarów.

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