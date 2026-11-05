在美国，密歇根州当选参议员阿卜杜勒·埃尔-赛义德提议推行全民医疗保险（Medicare for All）——一种全民单一支付方公共医疗保险制度。正如《财富》报道，这位政治人物击败了共和党人迈克·罗杰斯，是这一模式最受瞩目的支持者之一。他还是2021年出版的《Medicare for All: A Citizen’s Guide》一书的合著者。

埃尔-赛义德拥有医学学位和博士学位，2015年至2017年间曾领导底特律卫生部门，随后领导韦恩县卫生、公共服务和退伍军人事务部门。

该模式包括什么

埃尔-赛义德和其合著者米卡·约翰逊在书中将全民医疗保险描述为现行Medicare计划的扩展版本，旨在为所有美国人提供终身保险。该模式涵盖看医生、处方药和紧急医疗服务。作者还允许纳入长期护理、牙科和眼科服务。

根据该模式，患者可以前往任何参与该计划的医疗机构或专科医生处就诊，无需承担保险网络外服务的账单。埃尔-赛义德在竞选期间表示，他并不寻求禁止工会或雇主提供的私人保险计划。与此同时，他的网站指出，公共体系应使这些选择变得不再必要。

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埃尔-赛义德还提议设立一个管理该计划的机构，该机构在形式上属于行政部门体系，但将独立于其运作——类似于联邦储备系统。按照他的设想，Medicare将作为代表全国的买方就药品价格进行谈判。

资金与障碍

作者提议将目前联邦用于Medicare、Medicaid和私人保险补贴的支出合并为全民医疗保险的单一资金流。他们计划通过对最富裕美国人征收财富税、改革企业税制以及提高投资收入税来获得额外资金。他们还预计行政成本以及医疗服务和药品价格将下降。

中产阶级税收问题仍未解决。据Bridge Michigan报道，埃尔-赛义德曾表示，希望避免为大多数密歇根州家庭提高税负，包括年收入约10万美元的家庭。与此同时，该媒体采访的专家认为，此类加税可能是必要的，不过一些家庭总体上可能会在医疗方面花得更少。

根据10月公布的Axios-Ipsos民调，43%的美国人支持全民医疗保险，24%反对，32%尚未决定。该倡议的反对者包括制药公司、美国医院协会、共和党人以及部分温和派民主党人。2018年的一项分析估计，伯尼·桑德斯另一项提案在10年内将增加32.6万亿美元的联邦支出。

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