美国正就马斯克通过“Starshield”在乌克兰的活动展开调查——CNN

美国参议院外交关系委员会正在筹备一项关于在乌克兰使用“Starshield”卫星系统的全面调查。作为该调查的一部分，美国亿万富翁埃隆·马斯克等人士已收到保留所有相关文件的要求。

据参议院民主党助理透露，相关信函已特别发送给马斯克。原因在于“Starshield”卫星系统在乌克兰境内的运行出现过减速情况。

此外，参与俄罗斯柴油燃料供应交易的银行、港口及私营机构也收到了相关质询。

要求保留文件意味着什么

该委员会强调，这是标准程序。发送此类信函是为了保护针对涉嫌违法或从事可疑活动者的证据。

据现任及前任官员透露，美国国土安全部也在为国会即将展开的一轮审查做准备。

民主党有何计划

新一届国会将于1月开始工作。届时，反对派希望加强对美国总统唐纳德·特朗普政府行动的监督，并审查其过去两年的决策。

预计该委员会将由参议员克里斯·库恩斯领导。

预计在新一届国会开始工作之前，《美国国防授权法》（NDAA）不会有实质性修改。这一时期被称为“跛脚鸭”时期。该法案的主体文本已由参众两院达成一致。

现任共和党多数派在此期间可能不会支持限制总统权力的举措。但随着新一届国会开始运作，白宫在批准人事任命和大使人选时可能会面临困难。

据CNN报道。

对“Starshield”系统的限制导致2000架“巴尔斯”拦截无人机停止运作——泽连斯基。

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）的保障。

回顾此前，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方的“Starshield”（即“Starlink”卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

五角大楼监察长驳回了关于Starlink在乌克兰运行的请求——Interia

鲁比奥表示，乌克兰目前尚无法使用“星盾”系统