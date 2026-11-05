W USA szykuje się śledztwo w sprawie działalności Muska w związku z projektem Starshield na Ukrainie — CNN

Komisja Senatu USA ds. stosunków międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie dotyczące wykorzystania systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Według informacji przekazanej przez asystenta demokratów w Senacie, pisma wysłano między innymi do Muska. Powodem były przypadki spowolnienia działania systemu satelitarnego Starshield na terytorium Ukrainy.

Wnioski otrzymały również banki, porty i podmioty prywatne zaangażowane w umowy dotyczące dostaw rosyjskiego paliwa dieslowskiego.

Co oznacza wezwanie do zachowania dokumentów

W komisji podkreślają, że jest to standardowa procedura. Takie pisma wysyła się w celu zabezpieczenia dowodów dotyczących osób podejrzanych o naruszenie prawa lub prowadzenie wątpliwej działalności.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA również przygotowuje się na falę kontroli ze strony Kongresu – informują obecni i byli urzędnicy.

Co planują Demokraci

W styczniu rozpocznie pracę nowy skład Kongresu. Wówczas opozycja zamierza wzmocnić nadzór nad działaniami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa oraz zweryfikować jego decyzje z ostatnich dwóch lat.

Oczekuje się, że na czele komisji stanie senator Chris Coons.

Nie przewiduje się istotnych zmian w ustawie o obronie narodowej USA (NDAA) przed rozpoczęciem prac nowego Kongresu. Okres ten nazywany jest „kulawą kaczką”. Główny tekst ustawy został już uzgodniony przez obie izby.

Obecna republikańska większość prawdopodobnie nie poprze w tym czasie ograniczenia uprawnień prezydenta. Natomiast po rozpoczęciu prac nowego składu Kongresu Biały Dom może napotkać trudności podczas zatwierdzania nominacji personalnych i ambasadorów.

Informację tę podaje CNN.

Ograniczenia dotyczące Starshield wstrzymały działanie 2 tysięcy dronów przechwytujących typu Bars — Zełenski.

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Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink dla ukraińskich sił zbrojnych.

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