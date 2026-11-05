Zwycięstwo Demokratów zagroziło wartym wiele miliardów projektom obronnym Trumpa — Axios

Zwycięstwo Partii Demokratycznej w wyborach do Kongresu Stanów Zjednoczonych może utrudnić realizację szeroko zakrojonych inicjatyw obronnych prezydenta Donalda Trumpa. Zagrożone są w szczególności projekt systemu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła” oraz program utworzenia „Złotej Floty”.

Według szacunków analityków koszt systemu obrony przeciwrakietowej „Złoty Kopuł” może wynieść 175 mld dolarów. Kolejnym zakrojonym na szeroką skalę projektem jest „Złota Flota”, która zakłada utworzenie grupy składającej się z 280–300 okrętów z załogami oraz bezzałogowych statków. Jej koszt szacuje się na 275 mld dolarów do 2056 roku.

„Projekty promowane przez Trumpa są skazane na porażkę” — czytamy w notatce analitycznej.

W dokumencie zaznaczono, że sukces Demokratów pozbawił Republikanów możliwości skorzystania z głosowania zwykłą większością w celu zatwierdzenia zaproponowanego budżetu obronnego w wysokości 1,5 bln dolarów.

Wyniki wyborów osłabiły również pozycję ministra obrony USA Pita Hegsetta. Według ocen analityków niezadowolenie związane z trwającą już ponad pół roku wojną z Iranem może przyspieszyć dochodzenie w Kongresie dotyczące szefa amerykańskiego resortu obrony.

Możliwość wszczęcia procedury impeachmentu wobec Hegsetta wcześniej rozważali ustawodawcy z obu partii. Wśród nich – demokrata Pat Ryan i republikanin Thomas Massie.

W ten sposób zwycięstwo Demokratów może wpłynąć nie tylko na finansowanie zakrojonych na szeroką skalę programów obronnych administracji Trumpa, ale także na sytuację polityczną kierownictwa Pentagonu.

O tym pisze serwis Axios, powołując się na notatkę analityczną grupy badawczej TD Cowen Washington Research Group.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone mogą nie zdążyć zrealizować w trakcie kadencji prezydenta Donalda Trumpa jego inicjatywy dotyczącej stworzenia globalnego systemu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła” (Golden Dome).

Koszt opracowania przyszłościowego systemu obrony przeciwrakietowej USA o nazwie „Złota Kopuła” wzrósł o 10 miliardów dolarów i wynosi obecnie 185 miliardów dolarów.

Zgodnie z nową analizą Biura Budżetowego Kongresu USA projekt kosmicznego systemu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła”, zainicjowany przez Donalda Trumpa, może kosztować około 1,2 bln dolarów w ciągu 20 lat. Jest to znacznie więcej niż pierwotne szacunki dotyczące kosztów programu.

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