Победа демократов поставила под угрозу многомиллиардные оборонные проекты Трампа, — Axios

Победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может помешать реализации масштабных оборонных инициатив президента Дональда Трампа. Под угрозой оказались, в частности, проект противоракетной обороны «Золотой купол» и программа создания «Золотого флота».

По оценкам аналитиков, стоимость системы противоракетной обороны «Золотой купол» может достичь 175 млрд долларов. Еще один масштабный проект — «Золотой флот», который предусматривает создание группировки из 280–300 кораблей с экипажами и беспилотных судов. Его стоимость оценивается в 275 млрд долларов к 2056 году.

«Проекты, которые продвигает Трамп, обречены на провал», — говорится в аналитической записке.

В документе отмечается, что успех демократов лишил республиканцев возможности воспользоваться голосованием простым большинством для утверждения заявленного оборонного бюджета в размере 1,5 трлн долларов.

Результаты выборов также ослабили позиции министра обороны США Пита Хегсета. По оценкам аналитиков, недовольство войной с Ираном, которая длится уже более полугода, может ускорить расследование в отношении главы американского военного ведомства в Конгрессе.

Возможность объявления импичмента Хегсету ранее допускали законодатели от обеих партий. Среди них — демократ Пэт Райан и республиканец Томас Месси.

Таким образом, победа демократов может повлиять не только на финансирование масштабных оборонных программ администрации Трампа, но и на политическое положение руководства Пентагона.

Об этом пишет Axios со ссылкой на аналитическую записку исследовательской группы TD Cowen Washington Research Group.

Напомним, что 28 октября в филиппинском Себу министр обороны США Пит Хегсет предложил создать новую «амбициозную» оборонную рамочную программу сотрудничества между Соединенными Штатами и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Инвестиции фондов private equity в развитие компаний, занимающихся оборонными технологиями, за первые девять месяцев 2026 года достигли $4 млрд, тогда как в 2024 году они составляли $500 млн.

Президент США Дональд Трамп 23 октября признал добычу нефти, её переработку и связанные с этим виды деятельности необходимыми для национальной обороны. Это решение может открыть возможность для федеральной финансовой поддержки проектов в сфере ископаемого топлива.

Читай нас в