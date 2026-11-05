民主党获胜使特朗普价值数十亿美元的国防项目岌岌可危——Axios

民主党在美国国会选举中的胜利可能会阻碍唐纳德·特朗普总统大规模国防计划的实施。 特别是“金穹”反导项目和“黄金舰队”建设计划都面临受阻的风险。

据分析师估算，“金穹”反导系统的造价可能高达1750亿美元。 另一个大型项目是“黄金舰队”，该项目计划组建一支由280至300艘有人驾驶和无人驾驶舰船组成的舰队。据估算，到2056年，其总成本将达到2750亿美元。

“特朗普推动的项目注定会失败，”分析报告中写道。

该文件指出，民主党人的胜利使共和党人无法利用简单多数表决通过其提出的1.5万亿美元国防预算案。

大选结果也削弱了美国国防部长皮特·赫格塞特的地位。分析师认为，针对已持续半年多的伊朗战争所引发的不满，可能会加速国会对这位美国国防部负责人的调查。

此前，两党议员均曾暗示可能对赫格塞特发起弹劾。其中包括民主党人佩特·瑞安和共和党人托马斯·梅西。

因此，民主党获胜不仅可能影响特朗普政府大规模国防项目的资金拨付，还可能影响五角大楼领导层的政治处境。

Axios援引TD Cowen华盛顿研究小组的一份分析报告写道。

需要指出的是，美国可能无法在唐纳德·特朗普总统任期内落实其关于建立“金穹”（Golden Dome）全球反导系统的倡议。

这项名为“金穹顶”的美国前沿反导系统研发成本已增加100亿美元，目前总计达1850亿美元。

根据美国国会预算办公室的最新分析，由唐纳德·特朗普发起的“金穹”太空反导系统项目，在20年内可能耗资约1.2万亿美元。 这远超该计划最初的成本估算。

关注我们在