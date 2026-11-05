В США готовят расследование в отношении деятельности Маска в связи с проектом Starshield в Украине — CNN

Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получили, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

По информации помощника демократов в Сенате, письма были направлены, в частности, Маску. Причиной стали случаи замедления работы спутниковой системы Starshield на территории Украины.

Также запросы получили банки, порты и частные структуры, причастные к сделкам по поставке российского дизельного топлива.

Что означает требование сохранить документы

В комитете подчеркивают, что это стандартная процедура. Такие письма отправляют, чтобы защитить доказательства в отношении тех, кого подозревают в нарушении закона или в сомнительной деятельности.

Департамент внутренней безопасности США также готовится к волне проверок со стороны Конгресса, сообщают нынешние и бывшие чиновники.

Что планируют демократы

В январе начнет работу новый состав Конгресса. Тогда оппозиция хочет усилить надзор за действиями администрации президента США Дональда Трампа и проверить его решения за последние два года.

Ожидается, что комитет возглавит сенатор Крис Кунс.

Существенных изменений в Закон о национальной обороне США (NDAA) до начала работы нового Конгресса не прогнозируют. Этот период называют «хромающей уткой». Основной текст закона уже согласован обеими палатами.

Действующее республиканское большинство, вероятно, не поддержит ограничение полномочий президента в это время. Зато после начала работы нового состава Конгресса Белый дом может столкнуться с трудностями при утверждении кадровых назначений и послов.

Об этом сообщается со ссылкой на CNN.

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Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

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