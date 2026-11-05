W Polsce premier Donald Tusk powołał Łukasza Pabisia na komisarza Częstochowy. Zastąpi on Krzysztofa Matyjaszczyka, który został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta w referendum 25 października.

Powołanie komisarza

Przed powołaniem Łukasz Pabiś pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy. Ma zastąpić Matyjaszczyka po jego odwołaniu w drodze referendum. O decyzji premiera 5 listopada poinformował RMF24.

Przyczyny referendum

Matyjaszczyk jest przedstawicielem partii Nowa Lewica. Inicjatorzy referendum wskazywali, że główną przyczyną głosowania była jego niemożność wykonywania obowiązków służbowych.

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Jak podaje RMF24, od ośmiu miesięcy Matyjaszczyk ma zakaz wykonywania funkcji prezydenta miasta, wchodzenia do urzędu miasta oraz kontaktowania się z jego pracownikami. Zakazy wprowadziła prokuratura w związku z zarzutami korupcyjnymi. Matyjaszczyk nie przyznaje się do winy, twierdzi, że padł ofiarą pomówienia, i zezwolił na podawanie swojego nazwiska.

Po odwołaniu Matyjaszczyk wrócił do pracy w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, gdzie wcześniej przebywał na 19-letnim bezpłatnym urlopie.

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