Прем’єр-міністр Туск призначив комісара Ченстохови — RMF24

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск призначив Лукаша Пабіся комісаром Ченстохови. Він замінить Кшиштофа Матиящика, якого відкликали з посади мера міста на референдумі 25 жовтня.

Призначення комісара

Лукаш Пабісь до призначення обіймав посаду віцемера Ченстохови. Він має замінити Матиящика після його відкликання шляхом референдуму. Про рішення прем’єра 5 листопада повідомило RMF24.

Причини референдуму

Матиящик є представником партії «Нова лівиця». Ініціатори референдуму називали головною причиною голосування неможливість виконання ним посадових обов’язків.

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За даними RMF24, уже вісім місяців Матиящикові заборонено виконувати функції мера, заходити до міської адміністрації та контактувати з її працівниками. Заборони запровадила прокуратура у зв’язку з корупційними звинуваченнями. Матиящик заперечує свою вину, заявляє, що став жертвою наклепу, і дозволив називати своє ім’я.

Після відкликання Матиящик повернувся до роботи в Ченстоховському повітовому старостві, де до цього перебував у 19-річній неоплачуваній відпустці.

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