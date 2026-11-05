Прем’єр-міністр Туск призначив комісара Ченстохови — RMF24
У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск призначив Лукаша Пабіся комісаром Ченстохови. Він замінить Кшиштофа Матиящика, якого відкликали з посади мера міста на референдумі 25 жовтня.
Призначення комісара
Лукаш Пабісь до призначення обіймав посаду віцемера Ченстохови. Він має замінити Матиящика після його відкликання шляхом референдуму. Про рішення прем’єра 5 листопада повідомило RMF24.
Причини референдуму
Матиящик є представником партії «Нова лівиця». Ініціатори референдуму називали головною причиною голосування неможливість виконання ним посадових обов’язків.
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За даними RMF24, уже вісім місяців Матиящикові заборонено виконувати функції мера, заходити до міської адміністрації та контактувати з її працівниками. Заборони запровадила прокуратура у зв’язку з корупційними звинуваченнями. Матиящик заперечує свою вину, заявляє, що став жертвою наклепу, і дозволив називати своє ім’я.
Після відкликання Матиящик повернувся до роботи в Ченстоховському повітовому старостві, де до цього перебував у 19-річній неоплачуваній відпустці.