В Польше премьер-министр Дональд Туск назначил Лукаша Пабися комиссаром Ченстоховы. Он заменит Кшиштофа Матиящика, которого отозвали с должности мэра города на референдуме 25 октября.

Назначение комиссара

До назначения Лукаш Пабись занимал должность вице-мэра Ченстоховы. Он должен заменить Матиящика после его отзыва путем референдума. О решении премьера 5 ноября сообщил RMF24.

Причины референдума

Матиящик является представителем партии «Новые левые». Инициаторы референдума называли главной причиной голосования невозможность выполнения им должностных обязанностей.

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По данным RMF24, уже восемь месяцев Матиящику запрещено выполнять функции мэра, заходить в городскую администрацию и контактировать с ее сотрудниками. Запреты ввела прокуратура в связи с обвинениями в коррупции. Матиящик отрицает свою вину, заявляет, что стал жертвой клеветы, и разрешил называть свое имя.

После отзыва Матиящик вернулся к работе в Ченстоховском повятовом старостве, где до этого находился в 19-летнем неоплачиваемом отпуске.

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