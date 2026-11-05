Украина и Словакия договорились о новой поддержке инфраструктуры

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 ноября прибыл во Львов, где встретился с украинским премьером Сергеем Корецким. По итогам переговоров стороны объявили о новых пакетах поддержки для Украины — в частности, о выделении средств на закупку генераторов и медицинского оборудования, трех тепловозов и помощи в строительстве укрытий. Также страны договорились о совместных образовательных проектах и модернизации пограничной инфраструктуры.

5 ноября во Львове состоялась встреча премьер-министра Украины Сергея Корецкого с его словацким коллегой Робертом Фицо. Главной темой переговоров стала практическая помощь Украине, которая продолжает восстанавливать и защищать гражданскую инфраструктуру от российских атак. По итогам встречи Словакия объявила о финансовой поддержке энергетики, железных дорог, медицины и строительства укрытий. Часть помощи планируется передать уже в ближайшее время.

Генераторы, тепловозы и средства на укрытия

Одно из направлений поддержки — энергетика. Словакия выделила 500 тысяч евро на срочные нужды украинской энергосистемы. На эти средства планируется приобрести 54 генератора. Их должны доставить в Украину до конца ноября. В первую очередь оборудование предназначено для прифронтовых областей, где из-за обстрелов и повреждений сетей особенно важно иметь резервные источники питания.

Отдельно словацкая сторона согласилась передать Украине три тепловоза для «Укрзализныци». Железнодорожная инфраструктура регулярно становится мишенью российских атак, поэтому дополнительные локомотивы должны помочь поддерживать перевозки и работу железной дороги.

Еще 300 тысяч евро Словакия направит в коалицию по строительству гражданских укрытий. Эти средства должны помочь создавать более безопасные места для людей во время воздушных атак. Также предусмотрено 200 тысяч евро на закупку медицинского оборудования для украинских больниц. Кроме того, Братислава готовит 15-й пакет нелетальной помощи. Его состав и сроки передачи пока не уточнялись.

Украинский премьер поблагодарил Словакию за поддержку и подчеркнул, что для Украины важна солидарность соседних стран. «Словакия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также наше движение в сторону Европейского Союза. Нам важно слышать сильный голос солидарности в этих чрезвычайно сложных условиях, особенно слышать голос солидарности наших соседей», — заявил Сергей Корецкий.

Украинская и словацкая гимназии

В ходе встречи стороны обсудили не только финансовую и техническую помощь. Украина и Словакия также подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере образования, подготовки специалистов и развития приграничной инфраструктуры. В частности, страны договорились о создании двух двуязычных учебных заведений. В Словакии планируют открыть украинско-английскую гимназию, а в Украине — словацко-английскую. Это должно расширить возможности для обучения детей обеих стран и углубить образовательные связи между ними.

Еще один документ касается подготовки кадров для атомной отрасли. Речь идет о сотрудничестве в сфере образования и профессиональной подготовки специалистов, которые будут работать в этой важной для энергетики отрасли. Отдельное внимание уделили пунктам пропуска на украинско-словацкой границе. Стороны договорились работать над модернизацией пограничной инфраструктуры и развитием системы «еЧерга». Она позволяет водителям грузовиков заранее записываться на пересечение границы и помогает упорядочить движение транспорта.

Какие еще средства получила Украина от ЕС

Также 5 ноября Украина получила очередной транш финансовой помощи от Европейского Союза — более 4 миллиардов евро. Часть этих средств планируется направить на оборонные нужды.

Таким образом, переговоры во Львове охватили сразу несколько направлений сотрудничества Украины и Словакии: от поддержки энергетики и железных дорог до образования и пограничных перевозок. В ближайшее время Украина должна получить генераторы, а также помощь для больниц и гражданских укрытий. О соответствующих договоренностях объявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо во Львове.

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