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Словаччина відправить делегацію до Москви для переговорів про нафту й газ

UA NEWS 21 Жовтня 2026 18:52
Словаччина відправить делегацію до Москви для переговорів про нафту й газ
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Словаччина планує обговорити з Росією постачання газу та продовження закупівель російської нафти. 

Для цього 26 жовтня в Москві відбудеться засідання міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва.

 За даними відомства, головною темою переговорів стане енергетика, зокрема ядерна галузь і забезпечення постачання стратегічних ресурсів. Також сторони планують обговорити сільське господарство, екологію, спорт і культуру. Це буде перше засідання комісії такого рівня з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Переговори відбудуться на тлі плану Європейського Союзу повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Словаччина заявляє, що прагне розвивати відносини з Москвою, водночас дотримуючись зобов’язань у межах ЄС і НАТО.

Джерело: Reuters.

Словаччина та Угорщина не долучатимуться до фінансування додаткової допомоги Україні на €70 млрд, про яку Володимир Зеленський попросив Євросоюз на 2027 рік. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, додавши, що угорський прем’єр Петер Мадяр дотримується такої ж позиції. Водночас обидві країни не перешкоджатимуть іншим членам ЄС, якщо ті домовляться про надання коштів.

Словаччина тимчасово обмежила оформлення більшості типів шенгенських віз для громадян Росії.

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