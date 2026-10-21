Словакия направит делегацию в Москву для переговоров о нефти и газе

Словакия планирует обсудить с Россией поставки газа и продолжение закупок российской нефти.

Для этого 26 октября в Москве состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По данным ведомства, главной темой переговоров станет энергетика, в частности атомная отрасль и обеспечение поставок стратегических ресурсов. Также стороны планируют обсудить сельское хозяйство, экологию, спорт и культуру. Это будет первое заседание комиссии такого уровня с начала полномасштабной войны России против Украины.

Переговоры пройдут на фоне плана Европейского Союза полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года. Словакия заявляет, что стремится развивать отношения с Москвой, при этом соблюдая обязательства в рамках ЕС и НАТО.

Источник: Reuters.

Словакия и Венгрия не будут участвовать в финансировании дополнительной помощи Украине в размере 70 млрд евро, о которой Владимир Зеленский попросил Евросоюз на 2027 год. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, добавив, что венгерский премьер Петер Мадьяр придерживается такой же позиции. В то же время обе страны не будут препятствовать другим членам ЕС, если те договорятся о выделении средств.

Словакия временно ограничила оформление большинства типов шенгенских виз для граждан России.

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