Словаччина та Угорщина не фінансуватимуть додаткову допомогу Україні на €70 млрд

Словаччина та Угорщина не долучатимуться до фінансування додаткової допомоги Україні на €70 млрд, про яку Володимир Зеленський попросив Євросоюз на 2027 рік. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, додавши, що угорський прем’єр Петер Мадяр дотримується такої ж позиції. Водночас обидві країни не перешкоджатимуть іншим членам ЄС, якщо ті домовляться про надання коштів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні додаткової допомоги Україні на €70 млрд. Ці кошти Володимир Зеленський попросив у Європейського Союзу на 2027 рік. За словами Фіцо, Угорщина також не долучатиметься до фінансування. Він заявив, що угорський прем’єр Петер Мадяр дотримується такої ж позиції.

Водночас Словаччина та Угорщина не планують блокувати рішення, якщо інші держави ЄС домовляться про виділення коштів Україні. Тобто ці країни не платитимуть за новий пакет допомоги, але й не перешкоджатимуть його наданню.

Фіцо наголосив, що Словаччина готова підтримувати Україну в інший спосіб. Зокрема, йдеться про співпрацю в галузях освіти, дорожньої інфраструктури та енергетичних сполучень.

Фіцо розкритикував зв’язок допомоги Україні з бюджетом ЄС

Окремо словацький прем’єр висловився проти пов’язування фінансування України з переговорами про багаторічний бюджет Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Він назвав такий підхід «небезпечним». Країни ЄС досі не домовилися про параметри бюджету на цей період. Фіцо вважає, що питання підтримки України не варто пов’язувати з переговорами щодо довгострокових фінансових планів Євросоюзу.

Також словацький прем’єр розкритикував перебіг саміту ЄС. За його словами, учасники приділили недостатньо уваги мирним ініціативам і шляхам завершення війни Росії проти України.

Водночас із його заяв не випливає, що Словаччина виступає проти будь-якої допомоги Україні. Фіцо заявив про готовність підтримувати окремі спільні проєкти, але відмовився долучатися до нового фінансового пакета на €70 млрд.

Словаччина раніше відмовилася від участі в кредиті на €90 млрд

Це не перший випадок, коли Словаччина відмовляється брати участь у спільному фінансуванні підтримки України. Раніше під час ухвалення рішення про надання Києву кредиту на €90 млрд Словаччина, Угорщина та Чехія також заявили, що не долучатимуться до фінансування.

Таким чином, позиція Братислави залишається незмінною: країна не хоче брати на себе частину спільних фінансових зобов’язань щодо підтримки України, але, за словами Фіцо, готова співпрацювати з Києвом в інших сферах.

Важливо: €70 млрд — це сума додаткового фінансування, про яке, за наведеними повідомленнями, Україна просила на 2027 рік. Її не слід плутати з кредитом на €90 млрд, щодо якого раніше ухвалювали окреме рішення. Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про домовленість із президентом України Володимиром Зеленським щодо виведення політичних та економічних відносин між країнами на новий рівень.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Брюсселі, Бельгія, домовився з президентом України Володимиром Зеленським створити нову основу для політичних та економічних відносин між країнами. Це була їхня перша зустріч, що відбулася на полях саміту лідерів ЄС 17 жовтня, повідомляє Anadolu Agency.

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