Словакия и Венгрия не будут участвовать в финансировании дополнительной помощи Украине в размере 70 млрд евро, о которой Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу на 2027 год. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, добавив, что венгерский премьер Петер Мадьяр придерживается такой же позиции. В то же время обе страны не будут препятствовать другим членам ЕС, если те договорились о предоставлении средств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании дополнительной помощи Украине в размере 70 млрд евро. Эти средства Владимир Зеленский запросил у Европейского Союза на 2027 год. По словам Фицо, Венгрия также не будет участвовать в финансировании. Он заявил, что венгерский премьер Петер Мадьяр придерживается такой же позиции.

В то же время Словакия и Венгрия не планируют блокировать решение, если другие государства ЕС договорятся о выделении средств Украине. То есть эти страны не будут платить за новый пакет помощи, но и не будут препятствовать его предоставлению.

Фицо подчеркнул, что Словакия готова поддерживать Украину иными способами. В частности, речь идет о сотрудничестве в сферах образования, дорожной инфраструктуры и энергетических связей.

Фицо раскритиковал увязывание помощи Украине с бюджетом ЕС

Отдельно словацкий премьер высказался против увязывания финансирования Украины с переговорами о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028–2034 годы. Он назвал такой подход «опасным». Страны ЕС до сих пор не договорились о параметрах бюджета на этот период. Фицо считает, что вопрос поддержки Украины не стоит увязывать с переговорами о долгосрочных финансовых планах Евросоюза.

Также словацкий премьер раскритиковал ход саммита ЕС. По его словам, участники уделили недостаточно внимания мирным инициативам и путям завершения войны России против Украины.

В то же время из его заявлений не следует, что Словакия выступает против какой-либо помощи Украине. Фицо заявил о готовности поддерживать отдельные совместные проекты, но отказался присоединяться к новому финансовому пакету на €70 млрд.

Словакия ранее отказалась от участия в кредите на 90 млрд евро

Это не первый случай, когда Словакия отказывается участвовать в совместном финансировании поддержки Украины. Ранее при принятии решения о предоставлении Киеву кредита на 90 млрд евро Словакия, Венгрия и Чехия также заявили, что не будут участвовать в финансировании.

Таким образом, позиция Братиславы остается неизменной: страна не хочет брать на себя часть совместных финансовых обязательств по поддержке Украины, но, по словам Фицо, готова сотрудничать с Киевом в других сферах.

Важно: 70 млрд евро — это сумма дополнительного финансирования, о котором, согласно приведенным сообщениям, Украина просила на 2027 год. Её не следует путать с кредитом на 90 млрд евро, в отношении которого ранее принималось отдельное решение. Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о выведении политических и экономических отношений между странами на новый уровень.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в Брюсселе (Бельгия) договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о создании новой основы для политических и экономических отношений между странами. Это была их первая встреча, состоявшаяся в кулуарах саммита лидеров ЕС 17 октября, сообщает Anadolu Agency.

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