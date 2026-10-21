Słowacja planuje omówić z Rosją kwestię dostaw gazu oraz kontynuację zakupów rosyjskiej ropy.

W tym celu 26 października w Moskwie odbędzie się posiedzenie międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej oraz naukowo-technicznej.

Według informacji ministerstwa głównym tematem rozmów będzie energetyka, w szczególności sektor jądrowy oraz zapewnienie dostaw surowców strategicznych. Strony planują również omówić kwestie rolnictwa, ekologii, sportu i kultury. Będzie to pierwsze posiedzenie komisji na tym szczeblu od początku pełnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Negocjacje odbędą się w kontekście planu Unii Europejskiej dotyczącego całkowitej rezygnacji z rosyjskiego gazu do końca 2027 roku. Słowacja oświadcza, że dąży do rozwoju stosunków z Moskwą, jednocześnie wywiązując się ze swoich zobowiązań w ramach UE i NATO.

Źródło: Reuters.

Słowacja i Węgry nie przyłączą się do finansowania dodatkowej pomocy dla Ukrainy w wysokości 70 mld euro, o którą Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Unii Europejskiej na rok 2027. Oświadczył to premier Słowacji Robert Fico, dodając, że premier Węgier Péter Magyar zajmuje takie samo stanowisko. Jednocześnie oba kraje nie będą przeszkadzać innym członkom UE, jeśli ci uzgodnią przyznanie środków.

Słowacja tymczasowo ograniczyła wydawanie większości rodzajów wiz schengeńskich dla obywateli Rosji.

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