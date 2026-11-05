РФ способна остановить войну, если у Путина будет такое желание — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита заявил, что РФ способна прекратить боевые действия, если диктатор Владимир Путин того пожелает.

Глава государства привёл пример успешной гуманитарной операции в Олешках, координируемой совместно с первой леди США, во время которой временно прекратились обстрелы.

Аналогичные решения, по словам Зеленского, определяют возвращение пленных и депортированных украинских детей. Президент подчеркнул угрозу привлечения в российскую армию депортированных детей, достигших совершеннолетия, и призвал мировое сообщество публично реагировать на эти преступления.

Источник: Офис Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября обсудил с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.

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