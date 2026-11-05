W Polsce prokuratura jak dotąd nie złożyła wniosków o tymczasowe aresztowanie w sprawie dotyczącej nieprawidłowości podczas budowy elektrowni w Ostrołęce. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po tym, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) na polecenie prokuratury zatrzymało 25 osób, donosi Interia.

Środki zapobiegawcze bez aresztu

Według Żurka prokuratura zamierza zastosować wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze niezwiązane z pozbawieniem wolności. Przypuszczał, że celem działań było zebranie jak największej ilości materiału dowodowego.

Minister oświadczył również, że część zatrzymanych prawdopodobnie przekonała prokuraturę o gotowości do współpracy ze śledztwem. Taką ocenę wyraził, komentując zatrzymania w sprawie możliwych nieprawidłowości podczas budowy elektrowni.

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Komentarz w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Żurek skomentował również plan tak zwanego konstytucyjnego resetu, który ma ogłosić wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister powiedział, że chciałby, aby koalicja wyrażała wspólne stanowisko.

Według Żurka zmiany wymagają nowelizacji Konstytucji. Przypomniał o przygotowanym przez Adama Bodnara projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który przewidywał większość kwalifikowaną oraz okres ograniczenia dla polityków chcących wejść w skład trybunału. Żurek oświadczył, że propozycja ta została odrzucona.

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