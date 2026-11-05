В Польше прокуратура пока не подала ходатайств о временном аресте по делу о нарушениях при строительстве электростанции в Остроленке. Об этом заявил министр юстиции Вальдемар Журек после того, как Центральное антикоррупционное бюро (CBA) по поручению прокуратуры задержало 25 человек, сообщает Interia.

Меры пресечения без ареста

По словам Журека, прокуратура намерена применить к задержанным меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Он предположил, что целью действий было собрать как можно больше доказательных материалов.

Министр также заявил, что часть задержанных, вероятно, убедила прокуратуру в готовности сотрудничать со следствием. Эту оценку он высказал, комментируя задержания по делу о возможных нарушениях при строительстве электростанции.

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Комментарий относительно Конституционного трибунала

Журек также прокомментировал план так называемой конституционной перезагрузки, который должен объявить вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. Министр сказал, что хотел бы, чтобы коалиция выражала общую позицию.

По словам Журека, для изменений необходимо внести поправки в Конституцию. Он напомнил о подготовленном Адамом Боднаром проекте закона о Конституционном трибунале, который предусматривал квалифицированное большинство и период ограничений для политиков, желающих войти в состав трибунала. Журек заявил, что это предложение было отклонено.

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