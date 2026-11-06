Бывшие республики СССР ограничивают продажу автомобилей и недвижимости гражданам России

В Казахстане, Грузии, Кыргызстане и Армении ужесточают контроль за финансовыми операциями россиян, опасаясь вторичных санкций. Из-за этого гражданам РФ всё чаще отказывают в покупке автомобилей и недвижимости, а также в проведении банковских переводов.

По данным разведки, в Казахстане автодилеры ряда международных марок, в частности Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus, массово отказывают в продаже автомобилей покупателям с российскими паспортами. Бизнес опасается попасть под вторичные санкции западных стран и потерять выгодные контракты.

Ограничения коснулись и рынка недвижимости Грузии. По информации СЗРУ, Министерство юстиции страны якобы дало банкам неофициальные рекомендации блокировать крупные сделки с участием граждан России без объяснения причин.

В то же время финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении по рекомендациям западных партнеров внедряют автоматизированные системы мониторинга перепродаж. Это должно затруднить схему обхода санкций, при которой автомобили или коммерческую недвижимость сначала оформляли на местных жителей, а затем переоформляли на российских покупателей.

Новые механизмы контроля, по данным разведки, позволят банкам блокировать счета продавцов при подготовке таких сделок.

Кроме того, банки Кыргызстана, Армении и Грузии усилили проверки в рамках процедур противодействия отмыванию денег (AML). Финансовые учреждения начали закрывать счета граждан РФ или отказывать им в переводах из России, в том числе и в тех случаях, когда средства поступают через посредников, не подпадающих под санкции.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

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