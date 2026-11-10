Украинцам в Польше разъяснили, при каких условиях можно лишиться статуса PESEL UKR

Граждане Украины могут лишиться статуса временной защиты в Польше из-за длительного отсутствия в стране, изменения оснований для пребывания или проблем с подтверждением необходимых документов. Украинцам рекомендуют проверять законность своего пребывания, чтобы своевременно выявить возможные основания для потери статуса.

Почему украинцы могут лишиться статуса PESEL UKR

PESEL UKR — это номер PESEL с соответствующей отметкой в польском государственном реестре. Она подтверждает, что человек пользуется временной защитой в Польше.

Сам номер PESEL после потери статуса не аннулируется. Меняется только отметка в реестре, а вместе с ней могут прекратиться права, предусмотренные для получателей временной защиты.

Согласно разъяснениям польского Управления по делам иностранцев, статус UKR может быть утрачен при следующих обстоятельствах:

Выезд из Польши на срок более 30 дней. Это касается поездок как в Украину, так и в другие страны.

Получение вида на жительство. В частности, разрешения на временное или постоянное пребывание либо статуса долгосрочного резидента ЕС.

Оформление временной защиты в другой стране Евросоюза. Одновременно пользоваться такой защитой в двух государствах нельзя.

Подача заявления о международной защите. Это отдельная процедура, которая может стать основанием для прекращения статуса UKR.

Получение другого предусмотренного законом основания для пребывания. Например, разрешения на пребывание по гуманитарным причинам или толерантного пребывания.

В то же время нужно различать получение вида на жительство и подачу заявления на его получение. Само по себе обращение за видом на жительство не всегда означает немедленную утрату статуса UKR.

Если человеку предоставили вид на жительство, это не делает его нелегальным мигрантом. Наоборот, законность пребывания может подтверждаться именно этим документом.

Кто мог утратить статус с 1 сентября 2026 года

Отдельные требования касались украинцев, которым PESEL UKR оформили без предъявления действительного загранпаспорта.

По информации польского правительственного портала, такие лица должны были подтвердить свою личность в местном органе власти до 31 августа 2026 года. Это касалось, в частности, людей, которые при оформлении PESEL UKR предоставили личные данные без предъявления надлежащего документа для поездок.

Особое внимание на это требование должны были обратить родители детей, личность которых при оформлении номера PESEL подтверждалась без наличия собственного заграничного паспорта.

Если человек не выполнил требование в срок, с 1 сентября 2026 года его отметку UKR должны были изменить на NUE. Это означает, что лицо больше не зарегистрировано в качестве получателя временной защиты по статусу UKR.

В то же время украинцам, которые при оформлении PESEL UKR предъявили действительный паспорт и с тех пор не меняли документ, не нужно было повторно подтверждать личность только из-за истечения установленного срока. Если паспорт был заменен, его новые данные необходимо обновить в польском реестре.

Как проверить статус PESEL UKR онлайн

Убедиться, что отметка UKR остается активной, можно через государственные электронные сервисы Польши.

Для этого необходимо:

Перейти на официальный портал gov.pl . Найти электронную услугу проверки данных в реестре PESEL. Авторизоваться с помощью Profil Zaufany или другого доступного способа электронной идентификации. Просмотреть личные данные и актуальную отметку о статусе иностранца.

Если в реестре указано UKR, это подтверждает наличие соответствующего статуса временной защиты. Отметка NUE или другая запись означает, что необходимо выяснить причину изменения.

Также проверить информацию можно лично в любом urząd gminy или urząd miasta. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и номер PESEL.

Можно ли легально оставаться в Польше после смены UKR на NUE

Изменение отметки UKR на NUE не всегда означает, что человек находится в Польше незаконно. Решающее значение имеет наличие другого правового основания для проживания.

Законность пребывания могут подтверждать:

действующее разрешение на временное или постоянное проживание;

разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС;

действующая виза;

пребывание в рамках безвизового режима при условии соблюдения установленных сроков;

своевременно поданное заявление на вид на жительство, если выполнены законодательные условия продления легального пребывания.

В определенных случаях также действуют специальные правила продления законности пребывания граждан Украины.

Однако сама по себе подача заявления на вид на жительство не гарантирует автоматической легализации. Важно учитывать дату обращения, законность пребывания на тот момент и соблюдение формальных требований. Если иного правового основания нет, пребывание в стране может стать незаконным.

Поэтому после изменения отметки в реестре необходимо проверить не только данные PESEL, но и документы, на основании которых человек пребывает в Польше.

Что делать, если статус UKR утрачен

Прежде всего необходимо выяснить причину изменения отметки. Для этого следует обратиться в польский унджонд и проверить информацию в реестре PESEL. Дальнейшие действия зависят от обстоятельств.

Если статус изменили по ошибке. Например, человек находился за пределами Польши менее 30 дней, но в реестре появилась отметка NUE. В таком случае можно обратиться в ундон с просьбой проверить и исправить данные. Для подтверждения обстоятельств могут понадобиться билеты, паспортные отметки или другие документы с датами пересечения границы.

Если человек находился за границей более 30 дней. По возвращении в Польшу он может повторно получить временную защиту, если соответствует действующим требованиям. Для этого необходимо обратиться в унд в течение 30 дней после въезда.

При повторном обращении также учитываются ограничения, введенные с 5 августа 2026 года в связи с выполнением военных обязанностей в Украине. Согласно приведенным разъяснениям, они не распространяются на лиц, которые непрерывно пользовались временной защитой в соответствующем государстве ЕС по состоянию на 4 августа 2026 года.

Если человек получил вид на жительство. Необходимо проверить срок действия разрешения и условия, на которых оно было выдано. Отсутствие отметки UKR в такой ситуации само по себе не свидетельствует о незаконном пребывании.

Если статус утрачен из-за неподтверждения личности. Стоит обратиться в Управление по делам миграции с действующим паспортом и выяснить, можно ли исправить данные или повторно оформить временную защиту. В то же время само предъявление паспорта после пропущенного срока не гарантирует автоматического восстановления статуса UKR.

До какого срока действует временная защита украинцев в Польше

В августе 2026 года Европейский Союз принял решение продлить временную защиту для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2028 года.

В то же время в официальных польских разъяснениях относительно национальных правил указано, что законное пребывание владельцев PESEL UKR на данный момент продлено до 4 марта 2027 года.

Таким образом, украинцам в Польше важно следить за дальнейшими изменениями в польском законодательстве и приведением национальных норм в соответствие с решением Евросоюза.

Источник: Styler

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