波兰方面向在波兰的乌克兰人解释了在何种情况下可能会丧失PESEL UKR身份

乌克兰公民可能因长期不在波兰境内、居留理由变更或无法提供必要证明文件，而丧失在波兰的临时保护身份。建议乌克兰公民核查自身居留的合法性，以便及时发现可能导致丧失该身份的情况。

乌克兰人为何可能失去PESEL UKR身份

PESEL UKR 是波兰国家登记册中带有相应标记的 PESEL 号码。它证明该人在波兰享有临时保护。

在丧失身份后，PESEL号码本身不会被注销。仅登记册中的标记会发生变更，随之可能丧失临时保护获得者所享有的相关权利。

根据波兰外国人事务局的说明，在以下情况下可能会丧失UKR身份：

离开波兰超过30天。 这既适用于前往乌克兰，也适用于前往其他国家。

获得居留许可。 特别是获得临时或永久居留许可，或获得欧盟长期居民身份。

在欧盟其他国家申请临时保护。 不得同时在两个国家享受此类保护。

提交国际保护申请。 这是一项独立程序，可能成为终止UKR身份的依据。

获得法律规定的其他居留依据。例如，基于人道主义原因的居留许可或容忍居留。

同时，需区分获得居留许可与提交居留许可申请。仅因申请居留卡并不一定意味着会立即丧失UKR身份。

如果某人获得了居留许可，这并不意味着其成为非法移民。相反，居留的合法性恰恰可以通过该文件予以证实。

哪些人可能从2026年9月1日起丧失该身份

部分要求针对的是未出示有效护照即获发PESEL UKR的乌克兰人。

根据波兰政府门户网站的信息，此类人员须在2026年8月31日前向当地政府机构确认身份。 这尤其涉及在办理PESEL UKR时，未出示有效旅行证件而提供个人数据的人员。

子女在办理PESEL号码时未持本人护照进行身份确认的家长，应特别注意这一要求。

如果个人未按时履行该要求，自2026年9月1日起，其UKR标记将被更改为NUE。这意味着该人将不再以UKR身份注册为临时保护的受益人。

与此同时，那些在办理PESEL UKR时出示了有效护照且此后未更换证件的乌克兰人，无需仅因规定期限届满而重新确认身份。如果护照已更换，则必须在波兰登记册中更新新护照信息。

如何在线查询PESEL UKR状态

可通过波兰国家电子服务平台确认UKR标记是否仍处于有效状态。

具体操作如下：

访问gov . pl官方门户网站。 查找PESEL登记册数据查询电子服务。 使用Profil Zaufany或其他可用的电子身份验证方式登录。 查看个人数据及当前的外国人身份标记。

如果登记册中显示UKR，则表明您已获得相应的临时保护身份。若显示NUE或其他记录，则需查明变更原因。

此外，您还可亲自前往任何市镇办公室（urząd gminy）或市政府（urząd miasta）核查信息。为此，请务必携带护照和PESEL号码。

UKR变更为NUE后能否合法留在波兰

UKR标记变更为NUE并不一定意味着该人在波兰非法居留。关键在于是否存在其他合法居留依据。

以下文件可证明居留的合法性：

有效的临时居留许可或永久居留许可；

欧盟长期居民居留许可；

有效的签证；

在遵守规定期限的前提下，根据免签制度停留；

已及时提交居留许可申请，且符合延长合法居留的法律条件。

在某些情况下，还适用关于延长乌克兰公民合法居留期限的特殊规定。

然而，仅提交居留卡申请并不能保证自动获得合法居留身份。必须考虑申请日期、当时居留的合法性以及是否符合形式要求。如果没有其他法律依据，在该国的居留可能会变得非法。

因此，在登记册中的标记变更后，不仅需要核查PESEL数据，还需核查个人在波兰居留所依据的文件。

如果UKR身份状态丢失该怎么办

首先必须查明标记变更的原因。为此，应向波兰移民局（Ujazd）咨询并核查PESEL登记册中的信息。后续措施取决于具体情况。

如果身份状态是被错误更改的。例如，某人离开波兰的时间不到30天，但登记册中却出现了NUE标记。在这种情况下，可以向乌宗德（Uzd）申请核查并更正数据。 为证实相关情况，可能需要提供机票、护照入境盖章或其他载有过境日期的文件。

如果该人在国外停留超过30天。返回波兰后，如果符合现行要求，可以重新获得临时保护。为此，需要在入境后30天内向移民局提出申请。

在再次申请时，还将考虑自2026年8月5日起针对在乌克兰履行军事义务所实施的限制措施。 根据上述说明，这些限制不适用于截至2026年8月4日已在相关欧盟成员国连续享受临时保护的人员。

若已获得居留卡，需核查许可的有效期及签发条件。在此情况下，未标注UKR字样本身并不构成非法居留的依据。

若因身份未获确认而丧失身份地位。 应持有效护照前往移民局，确认是否可以更正信息或重新申请临时保护。同时，逾期后仅出示护照并不能保证自动恢复UKR身份。

乌克兰人在波兰的临时保护有效期至何时

2026年8月，欧盟决定将乌克兰流离失所者的临时保护措施延长至2028年3月4日。

与此同时，波兰官方关于国家法规的说明指出，PESEL UKR持有人的合法居留期限目前已延长至2027年3月4日。

因此，在波兰的乌克兰人应密切关注波兰立法的后续变化，以及国家法规与欧盟决议的协调情况。

来源：Styler

需要提醒的是，在波兰的乌克兰人已被要求更新PESEL登记册中的信息。

在波兰的乌克兰难民已获得超过100万个PESEL电子编号。

需要指出的是，乌克兰和波兰正在积极推进数字化领域的联合项目。

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