В Бурятии мобильный интернет будут блокировать до конца войны против Украины

В российской Бурятии, расположенной примерно в 4500 км от границы с Украиной, ограничения на мобильный интернет будут действовать до окончания войны. Такое решение объясняют необходимостью защиты стратегических объектов и обеспечения безопасности населения, заявил глава республики Алексей Цыденов во время прямого эфира в понедельник.

По его словам, замедление мобильного трафика 4G является вынужденной, но временной мерой. Ограничения обещают отменить после возвращения к обычному режиму работы сети. Об этом сообщает издание «Люди Байкала».

Цыденов напомнил об атаке украинских беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области в июне 2025 года. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Тогда в рамках операции «Паутина» украинские спецслужбы использовали небольшие дроны, которые запускали с трейлеров вблизи целей на нескольких российских военных аэродромах.

По данным «Монитора Рунета», жители Бурятии почти ежедневно сообщают об отключении мобильного интернета и о работе так называемых «белых списков» — перечней сайтов, доступ к которым власти оставляют во время ограничений. В целом блокировку мобильной связи фиксируют в 60–70 регионах России ежедневно.

В то же время в самой Бурятии с начала полномасштабной войны ни разу не объявляли об угрозе атаки беспилотников и не закрывали аэропорты.

Еще в мае Цыденов объяснял ограничения мобильного интернета в Улан-Удэ соображениями безопасности. Тогда он утверждал, что украинские дроны во время операции «Паутина» взлетали с грузовиков и управлялись через мобильную связь, а попытки подобных атак якобы продолжаются. В то же время глава республики заявлял, что без интернета иногда неудобно, но раньше люди обходились без него.

В Бурятии также развернуто масштабное производство FPV-дронов и беспилотных комплексов, в частности «Бургэд» и «Мангас», которые поставляются российской армии. В октябре Цыденов сообщал, что войскам передали уже более 5 тысяч таких аппаратов.

Москвичам на три дня отключат мобильный интернет из-за Путина.

В Санкт-Петербурге ранее произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета. Отключение совпало с прибытием Путина в Петербург, где он должен встретиться с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом и провести рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильный интернет во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где также присутствовал Путин, были введены для предотвращения угроз безопасности. Речь идет об угрозах со стороны Украины.

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