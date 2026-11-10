W Buriacji dostęp do mobilnego internetu będzie blokowany do końca wojny przeciwko Ukrainie

W rosyjskiej Buriacji, położonej około 4500 km od granicy z Ukrainą, ograniczenia dotyczące mobilnego internetu będą obowiązywać do zakończenia wojny. Decyzję tę uzasadniono koniecznością ochrony obiektów strategicznych i zapewnienia bezpieczeństwa ludności – oświadczył w poniedziałek podczas transmisji na żywo przewodniczący republiki Aleksiej Tsidenow.

Według niego spowolnienie ruchu mobilnego 4G jest środkiem wymuszonym, ale tymczasowym. Obietnicą jest zniesienie ograniczeń po przywróceniu normalnego trybu działania sieci. Informuje o tym wydawnictwo „Ludzie Bajkału”.

Cydenow przypomniał o ataku ukraińskich dronów na lotnisko wojskowe „Bila” w obwodzie irkuckim w czerwcu 2025 roku. Stacjonują tam strategiczne bombowce Tu-22M3. Wówczas, w ramach operacji „Pajęczyna”, ukraińskie służby specjalne wykorzystały niewielkie drony, które wystrzeliwano z przyczep w pobliżu celów na kilku rosyjskich lotniskach wojskowych.

Według danych „Monitora Runetu” mieszkańcy Buriacji niemal codziennie zgłaszają przerwy w działaniu mobilnego internetu oraz funkcjonowanie tzw. „białych list” – wykazów stron internetowych, do których władze zapewniają dostęp pomimo wprowadzonych ograniczeń. Ogółem blokady łączności komórkowej odnotowuje się codziennie w 60–70 regionach Rosji.

Jednocześnie w samej Buriacji od początku wojny na pełną skalę ani razu nie ogłoszono zagrożenia atakiem dronów ani nie zamknięto lotnisk.

Już w maju Cydenow tłumaczył ograniczenia mobilnego internetu w Ułan-Ude względami bezpieczeństwa. Twierdził wówczas, że podczas operacji „Pajęczyna” ukraińskie drony startowały z ciężarówek i były sterowane za pomocą łączności komórkowej, a próby podobnych ataków rzekomo trwają. Jednocześnie szef republiki stwierdził, że brak internetu bywa niewygodny, ale wcześniej ludzie radzili sobie bez niego.

W Buriacji uruchomiono również zakrojoną na szeroką skalę produkcję dronów FPV oraz kompleksów bezzałogowych, w szczególności „Burged” i „Mangas”, które są dostarczane rosyjskiej armii. W październiku Cydenow poinformował, że oddano już wojskom ponad 5 tysięcy takich urządzeń.

Mieszkańcom Moskwy na trzy dni wyłączą mobilny internet z powodu Putina.

W Sankt Petersburgu doszło wcześniej do poważnej awarii mobilnego internetu. Odcięcie zbiegało się z przybyciem Putina do Sankt Petersburga, gdzie ma on spotkać się z władcą Malezji, sułtanem Ibrahimiem Ismailem, oraz odbyć spotkania robocze z gubernatorami Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że ograniczenia w dostępie do mobilnego internetu podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Sankt Petersburgu (SPIEF), w którym uczestniczył również Putin, zostały wprowadzone w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Chodzi o zagrożenia ze strony Ukrainy.

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