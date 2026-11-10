在距离乌克兰边境约4500公里的俄罗斯布里亚特共和国，移动互联网限制措施将持续至战争结束。 该共和国主席阿列克谢·齐德诺夫周一在直播中表示，此举是为了保护战略设施和保障民众安全。

据他介绍，降低4G移动网络速度是一项被迫但暂时的措施。当局承诺，待网络恢复正常运行后将取消该限制。据《贝加尔人》报道。

齐德诺夫提到了2025年6月乌克兰无人机对伊尔库茨克州“比拉”军事机场的袭击事件。 该机场驻扎着图-22M3战略轰炸机。当时，在“蜘蛛网”行动中，乌克兰特工部门使用了小型无人机，这些无人机是从位于多个俄罗斯军事机场目标附近的一辆拖车中发射的。

据“鲁网监测”报道，布里亚特居民几乎每天都会报告移动互联网中断，以及所谓“白名单”的运行情况——即在限制期间，当局允许访问的网站列表。 总体而言，俄罗斯每天有60至70个地区出现移动通信被封锁的情况。

与此同时，自全面战争爆发以来，布里亚特地区本身从未发布过无人机袭击威胁，也未关闭过机场。

早在5月，齐德诺夫就曾以安全考虑为由，解释了乌兰乌德市移动互联网受限的原因。 当时他声称，在“蜘蛛网”行动期间，乌克兰无人机曾从卡车上起飞并通过移动通信进行操控，且此类袭击企图据称仍在持续。 与此同时，这位共和国主席表示，虽然没有互联网有时会带来不便，但过去人们也曾没有互联网也能生活。

布里亚特还大规模生产FPV无人机和无人机系统，特别是“布尔格德”和“曼加斯”，这些产品供应给俄罗斯军队。 10月，齐德诺夫曾透露，已向部队移交了超过5000架此类飞行器。

由于普京的原因，莫斯科市民的移动互联网将被中断三天。

此前，圣彼得堡曾发生过一次大规模的移动互联网故障。 此次中断恰逢普京抵达圣彼得堡，他将在那里会见马来西亚统治者伊布拉欣·伊斯梅尔苏丹，并与圣彼得堡及列宁格勒州州长举行工作会晤。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，在普京也出席的圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，为防范安全威胁而实施了移动互联网限制。此处所指的安全威胁来自乌克兰。

关注我们在