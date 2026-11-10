W Polsce zatrzymano dwóch Ukraińców podejrzanych o szpiegostwo i działania dywersyjne

W Polsce organy ścigania zatrzymały obywateli Ukrainy w wieku 24 i 25 lat. Według danych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mężczyźni mogli wykonywać zadania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, zbierając informacje o obiektach wojskowych i infrastrukturze krytycznej.

Zatrzymani są również podejrzani o podpalenia samochodów.

Śledztwo wykazało, że przed tymi incydentami zmieniali oni tablice rejestracyjne samochodów na takie, które przypominały te używane przez ukraińską armię. Służby specjalne uważają, że mogła to być próba zrzucenia odpowiedzialności na stronę ukraińską i rozpowszechnienia dezinformacji.

Za wykonanie zadań mężczyźni otrzymywali wynagrodzenie, w tym w kryptowalucie. Sąd skierował obu podejrzanych do aresztu na trzy miesiące.

Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Łodzi.

Źródło: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

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