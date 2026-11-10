В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже и диверсиях

В Польше правоохранительные органы задержали граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет. По данным Агентства внутренней безопасности Польши, мужчины, возможно, выполняли задания российских спецслужб, собирая информацию о военных объектах и критически важной инфраструктуре.

Также задержанных подозревают в поджогах автомобилей.

Следствие установило, что перед этими инцидентами они меняли номерные знаки на автомобилях на такие, которые напоминали те, что использует украинская армия. В спецслужбе считают, что это могло быть попыткой переложить ответственность на украинскую сторону и распространить дезинформацию.

За выполнение заданий мужчины получали вознаграждение, в том числе в криптовалюте. Суд поместил обоих подозреваемых под стражу на три месяца.

Расследование находится под надзором Национальной прокуратуры Польши в Лодзи.

Источник: Агентство внутренней безопасности Польши (ABW)

В Польше сотрудники ABW задержали шестерых человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе, действовавшей против Республики Польша.

В Польше полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении двух оружейных шкафов-сейфов с оружием и боеприпасами из дома недалеко от Кендзежина-Козле в Опольском воеводстве. В ходе операции на территории Силезского воеводства было задействовано полицейское антитеррористическое подразделение.

В польском Свиднице правоохранители задержали 55-летнего гражданина России, которого подозревают в деятельности в интересах иностранной разведки. Мужчина будет находиться под стражей в течение следующих трех месяцев.

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