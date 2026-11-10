Rozmowy w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą zajmować się kwestią terytorialną

10 listopada w Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne konsultacje między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją, przy pośrednictwie Waszyngtonu. Strona amerykańska planuje wypracować możliwe rozwiązania, które następnie przedstawiciele USA osobiście omówią z prezydentami Ukrainy i Rosji – Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.

W Białym Domu panuje „ostrożny optymizm” co do wznowienia trójstronnych kontaktów.

Jeden z wysokich rangą urzędników zaznaczył, że po konsultacjach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uczestnicy rozmów mogą udać się do Kijowa i Moskwy, aby odbyć osobiste spotkania z Zełenskim i Putinem.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni amerykański zespół niemal codziennie utrzymywał kontakty z obiema stronami. Oczekuje się, że spotkania zaplanowane na 10–11 listopada będą przebiegały w dwóch odrębnych kierunkach.

Pierwszy obszar negocjacji będzie koordynowany przez wojskową grupę roboczą pod kierownictwem dowódcy Europejskiego Dowództwa Sił Zbrojnych USA, generała Aleksusa Grinkiewicza.

Członkowie tej grupy skupią się na opracowaniu mechanizmów monitorowania zawieszenia broni po zakończeniu wojny, a także na porozumieniach dotyczących bezpieczeństwa.

Według informacji serwisu Axios właśnie w tej kwestii strony osiągnęły największy postęp podczas poprzedniej rundy konsultacji w lutym.

Drugi, polityczny kierunek negocjacji będzie dotyczył jednej z najtrudniejszych kwestii – terytoriów. Zajmą się nią specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner.

Stanowiska Kijowa i Moskwy w tej kwestii pozostają zasadniczo różne. Rosja nadal nalega na przejęcie kontroli nad całym terytorium Donbasu, podczas gdy Ukraina jest gotowa rozważyć zaprzestanie działań wojennych wzdłuż obecnej linii frontu bez prawnego uznania okupacji.

W związku z tym podczas konsultacji w Abu Zabi strona amerykańska planuje pracować zarówno nad kwestiami przyszłego zawieszenia ognia i gwarancji bezpieczeństwa, jak i nad poszukiwaniem możliwych rozwiązań dotyczących sporów terytorialnych między Ukrainą a Rosją.

Informuje o tym serwis Axios, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników.

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i NATO podczas spotkania w Abu Zabi podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia pokojowe muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponadto porozumienie musi przewidywać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, podczas której omówił trójstronne spotkanie w Abu Zabi. Zełenski podkreślił, że Rosja również musi wykazać gotowość do deeskalacji i osiągnięcia prawdziwego pokoju.

10 listopada przedstawiciele Ukrainy przybyli do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

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