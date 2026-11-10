Zelenski przybył do Danii i ogłosił nowy pakiet pomocy dla ukraińskiej obrony

10 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Danii z oficjalną wizytą. W ramach tej podróży zaplanowano spotkania z władzami kraju, parlamentarzystami oraz przedstawicielami firm z sektora obronnego.

Głowa państwa zapowiedziała nowe działania mające na celu wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy.

Przybył wraz z delegacją do Danii na spotkanie z premier Mette Frederiksen, duńskimi parlamentarzystami oraz przedstawicielami wiodących przedsiębiorstw z sektora obronnego. Zaplanowano również audiencję u króla Fryderyka X oraz osobne spotkania z premierami Danii, Norwegii, Szwecji, Islandii i Finlandii – poinformował Zełenski w mediach społecznościowych.

Jak podkreślił prezydent, „najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i wzmocnienie obronności”.

„Podejmiemy nowe kroki w celu wzmocnienia potencjału obronnego Ukrainy – silny pakiet obronny od Danii. Dziękuję za to wsparcie!” – zaznaczył Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że „Dania od pierwszych dni wojny na pełną skalę stoi u boku Ukrainy i pozostaje jednym z najbardziej niezawodnych partnerów, liderów w różnych formatach, którzy przyczyniają się do ochrony życia”. „Dziękujemy narodowi duńskiemu i rządowi za niezmienne wsparcie oraz konkretne decyzje, które pomagają nam stać mocno na nogach” – zaznaczył.



Rada UE przeznaczyła 4,7 mld euro na rekompensaty dla państw za dostawy broni dla Ukrainy.

Wcześniej rząd Bułgarii oświadczył, że nie będzie już finansował broni bojowej dla Ukrainy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF). W przyszłości kraj ten planuje przeznaczać środki wyłącznie na pomoc nieśmiercionośną. Jednak wkład Bułgarii do Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF) w bieżącym roku wynosi zaledwie nieco ponad 9 mln euro.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły warunki przyznania 6,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Pokoju na wsparcie Ukrainy. W ramach uzgodnionego pakietu 900 mln euro zostanie przeznaczone na misję UE w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

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