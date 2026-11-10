Зеленский прибыл в Данию и объявил о новом пакете помощи для обороны Украины

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию с официальным визитом. В рамках поездки запланированы встречи с руководством страны, парламентариями и представителями оборонных компаний.

Глава государства анонсировал новые шаги по укреплению оборонного потенциала Украины.

Он прибыл с делегацией в Данию для встречи с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и ведущими оборонными компаниями. Также запланирована аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии, — сообщил Зеленский в соцсетях.

Как подчеркнул Президент, «главное — это наша безопасность и укрепление обороны».

«Будут предприняты новые шаги по укреплению оборонного потенциала Украины — мощный оборонный пакет от Дании. Спасибо за эту поддержку!» — отметил Зеленский.

Президент отметил, что «Дания с первых дней полномасштабной войны рядом с Украиной и остается одним из самых надежных партнеров, лидеров в различных форматах, которые способствуют защите жизней». «Благодарим датский народ и правительство за неизменную поддержку и конкретные решения, которые помогают нам стоять крепко», — отметил он.



Совет ЕС выделил 4,7 млрд евро в качестве компенсации государствам за оружие для Украины.

Ранее правительство Болгарии заявило, что больше не будет финансировать летальное вооружение для Украины через Европейский фонд мира (EPF). В дальнейшем страна планирует направлять средства только на нелетальную помощь. Однако взнос Болгарии в Европейский фонд мира (EPF) в текущем году составляет лишь чуть более 9 миллионов евро.

Страны-члены Европейского Союза согласовали условия выделения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для поддержки Украины. В рамках согласованного пакета 900 млн евро будут направлены на миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине.

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